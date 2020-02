“Le travail ne fait que commencer”

Tim Payne est le directeur commercial du détaillant de chaussures en ligne Quarter & Last.

Félicitations pour le récent lancement de Quarter & Last! Comment vous sentez-vous?

Comme si le travail venait juste de commencer. La planification et la préparation du lancement ont été assez faciles, car nous avons une excellente équipe avec une vision claire de ce que nous essayons de réaliser.

Depuis le lancement, nous avons adapté notre offre et notre message en fonction de la réaction que nous avons eue, ce qui est beaucoup plus difficile et sera toujours présent maintenant. Il y a des éléments sur lesquels nous nous sommes sentis si fortement dans la planification qui n’ont pas fonctionné aussi bien que nous l’espérions, donc devoir changer certains d’entre eux a été difficile.

Parlez-moi un peu de l’histoire de Quarter & Last.

Le Groupe Clinkard vend des chaussures de qualité depuis plus de 90 ans, mais la nature de la rue principale et donc notre offre sous la bannière Charles Clinkard a énormément changé ces derniers temps. Traditionnellement, nous avons vendu une grande quantité de chaussures cousues Goodyear de qualité aux hommes, mais comme le prix est devenu un objectif clé pour le client de la rue et ce type de produit est devenu une niche et une direction plus exclusive.

En tant que tel, nous avons estimé qu’un nouveau fascia était nécessaire pour attirer ce client d’une manière différente, et la planification de Quarter & Last a commencé.

À quelle lacune sur le marché britannique de la vente au détail Quarter & Last s’efforce-t-il de remédier?

Il semblait y avoir un écart pour une offre spécialisée de chaussures formelles pour hommes, où les clients peuvent faire leurs achats en un seul endroit, qui a été présentée de manière premium et contemporaine, et qui relaie l’histoire derrière le savoir-faire qui entre dans la construction de grandes chaussures .

En quoi le modèle commercial de Quarter & Last est-il différent de ses principaux concurrents?

L’offre de service et la présentation premium du site et des produits nous distinguent. Nous offrons le plus haut niveau de service client en standard à nos clients britanniques, la livraison gratuite le lendemain, les retours gratuits 365 jours, une promesse de correspondance de prix, l’assurance que plus de 90 ans d’expérience fournissent – et une surprise ou deux lorsque votre commande est déballé.

Que nous réserve 2020?

Beaucoup. Nous venons de lancer une gamme printemps / été et utiliserons de nouveaux canaux de commercialisation pour toucher davantage de nouveaux clients. Nous travaillons également avec une grande entreprise de relations publiques qui a une longue liste de choses qu’ils aimeraient que nous essayions tout au long de l’année. Il s’agit notamment de travailler en étroite collaboration avec nos influenceurs et d’organiser des journées d’événements pour faire savoir aux gens ce que nous sommes.

Comment Quarter & Last relève-t-il les défis auxquels fait face l’industrie du commerce de détail?

Nous travaillons dur pour faire valoir les avantages de la durabilité dans ce domaine du marché. Nous sommes l’antithèse de la mode rapide. Nos produits ont un style intemporel et peuvent être portés à n’importe quelle époque de la mode.

Les chaussures que nous vendons sont conçues pour durer, et si une usure apparaît au cours des dernières années, elles peuvent être réparées par les marques pour garantir que chaque dernière once de chaque paire est pleinement utilisée. J’ai plusieurs paires de chaussures et de bottes passepoilées que je porte depuis de nombreuses années et elles sont toujours aussi solides.

Nos emballages sont également entièrement recyclables et aucun plastique n’est utilisé comme emballage ou charge dans les colis que nous envoyons à nos clients.

Selon vous, quel est actuellement le plus gros risque pour le secteur de la vente au détail?

Il y a tellement de risques, il est difficile de désigner un seul comme le plus grand. La confiance des clients est probablement la principale – l’incertitude causée par la situation prolongée du Brexit a conduit les gens à garder les mains dans leurs poches pour l’instant jusqu’à ce qu’ils sachent ce que l’avenir à moyen terme signifie pour eux en termes de finances.

Les détaillants hésitent donc à investir, car il est presque impossible, ou du moins peu convaincant, de déterminer le rendement probable de ces investissements. Une fois que la hausse des coûts est prise en compte en raison de la hausse du salaire vital national, d’un régime de taux d’entreprise qui n’est pas adapté à l’objectif et des propriétaires qui s’efforcent de conserver la valeur de leurs portefeuilles, cela s’ajoute à des temps difficiles pour le commerce de détail et malheureusement je pense quelques autres grands noms disparaîtront cette année.

Décrivez votre rôle et vos responsabilités.

Je suis directeur commercial chez Quarter & Last, ce qui signifie que je suis responsable de la chaîne d’approvisionnement et également de la performance globale de l’entreprise du point de vue commercial. En tant que tel, je suis impliqué dans tous les aspects du site Web dans une certaine mesure. Heureusement, nous avons des gens formidables qui travaillent sur les détails dans tous les domaines, car des éléments cruciaux tels que le marketing et la technologie des sites Web sont loin de ma zone de confort.

Parlez-nous un peu de vous et de vos antécédents.

Après avoir obtenu mon diplôme, j’ai travaillé dans des rôles de chaîne d’approvisionnement pour Disney Store et Debenhams. J’ai ensuite déménagé dans le Nord-Est il y a 10 ans et j’ai rejoint le groupe Clinkard, où j’ai depuis occupé différents postes.

Qu’est-ce qui vous a poussé à la vente au détail en premier lieu?

Je suis allé à quelques salons de recrutement pendant mes études universitaires et j’ai trouvé que les carrières traditionnelles semblaient assez étroites en termes de compétences et un peu piétonnes dans l’ensemble. La chaîne d’approvisionnement de détail semblait beaucoup plus variée et rapide, et aussi très pertinente pour les gens – il est facile d’avoir une conversation intéressante sur les vêtements ou les chaussures avec vos amis, pas tellement quand il y a un changement dans les pratiques d’assurance ou le droit délictuel.

Comment votre expérience antérieure a-t-elle aidé votre emploi actuel?

Mes antécédents sont tous dans le commerce de détail sous une forme ou une autre, donc mon expérience précédente est tout à fait pertinente. Plus vous travaillez longtemps dans le commerce de détail, plus vous réalisez qu’il est absolument essentiel de se concentrer sur votre client. Cela semble évident, mais beaucoup de gens avec qui j’ai travaillé se perdent dans les chiffres et la théorie, lorsque vous vous demandez simplement “qu’est-ce que nos clients veulent?” Deux fois par jour est beaucoup plus efficace.

Quel est l’aspect le plus difficile de votre travail?

Essayer de rester concentré sur les choses qui comptent vraiment. Dans le commerce de détail, et dans le commerce électronique en particulier, il existe un grand nombre de statistiques que vous pouvez consulter, et la tentation est de vous perdre dans tout cela et d’oublier les choses simples qui feront sourire votre client et auront une grande expérience.

Et le plus gratifiant?

Obtenir de bons commentaires de nos clients sur les médias sociaux, en particulier quand il s’agit de notre moment de déballage car c’est quelque chose que nous avons vraiment essayé de faire spécial. Pour toute la négativité qui peut parfois entourer les médias sociaux, nous pouvons oublier que c’est un point de communication fantastique avec nos clients et lire des choses positives vous donne un énorme coup de pouce.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui entreprend une carrière dans le commerce de détail?

Soyez prêt à travailler dur et à faire des erreurs, mais concentrez-vous toujours sur les raisons pour lesquelles vos clients achètent avec vous – si vous perdez, vous perdez tout.

Un dernier mot?

Malgré la nature incertaine du commerce de détail en ce moment, c’est toujours une grande industrie à impliquer.

Cela restera difficile en 2020 et probablement en 2021, mais pour les détaillants qui survivent, il y a des temps passionnants à venir dans les années à venir une fois que nous aurons une certitude économique.

