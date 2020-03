Le Trésor analyse les incitations fiscales pour le coronavirus

“Nous analysons le type de stimuli fiscal qui pourrait exister et le rôle que les banques de développement pourraient jouer, en particulier avec les PME (petites et moyennes entreprises) liées aux secteurs qui pourraient être touchés”, a déclaré Yorio aux journalistes à l’issue d’un événement. dans la ville de Mexico.

“Nous sommes dans une phase de prévention, mais nous nous alignons déjà sur ce qu’ils font dans d’autres pays”, a-t-il ajouté.

Ces types d’incitations peuvent venir dans le sens de pardonner le paiement des impôts pendant quelques mois, ou qui sont payés plus tard sans surtaxe, a déclaré Jaime Rojas, associé directeur de Skatt Tax Advice.

«En général, vous pouvez concentrer la relance sur la renonciation aux paiements d’impôts ou le paiement ultérieur s’il y a une situation grave due à un tremblement de terre, ou une situation qui affecte la partie économiquement productive des entreprises. Ces types de stimuli ne sont pas si graves au niveau de la collecte, car ils diffèrent la collecte », a déclaré l’expert fiscal à Expansión.

Le secrétaire au Trésor du Mexique, Arturo Herrera, a déclaré mardi qu’il était d’accord avec le chef de la banque centrale pour être en communication afin de déterminer les futures mesures à prendre, après que la Réserve fédérale a abaissé son taux directeur pour faire face aux impacts économiques de la coronavirus

“Au Mexique, nous avons un taux d’intérêt très élevé qui laisse une grande marge de manœuvre pour agir”, a déclaré Yorio, en relation avec les futures actions de politique monétaire de Banxico.

Stimulants de carburant

Le ministère des Finances et du Crédit public (SHCP) a annoncé vendredi que pour la semaine du 7 au 13 mars, il avait supprimé le stimulus fiscal de la taxe spéciale sur la production et les services (IEPS) pour l’essence de moins de 91 octane, connue sous le nom de Magna.

L’agence a expliqué qu’elle était également partie sans la remise de l’essence et du diesel premium IEPS.

Avec ces changements, à partir de demain et jusqu’au 13 mars, un IEPS plus élevé paiera l’essence et le diesel Magna par rapport à Premium.

De cette façon, le montant de la relance budgétaire pour les trois types de carburant est de zéro pesos, a indiqué vendredi le ministère des Finances au Journal officiel de la Fédération.

Laissant l’essence Magna ou moins de 91 octane sans stimulus fiscal, au cours de la semaine suivante, le quota fiscal que les consommateurs paieront pour chaque litre de ce carburant sera de 4,95 pesos par litre.

Pendant ce temps, l’essence Premium, supérieure à 91 octane, paiera des frais de 4,18 pesos par litre.

Pendant ce temps, les utilisateurs de diesel accumuleront une taxe de 5,44 pesos par litre, car ce carburant est également laissé sans la réduction de taxe IEPS

