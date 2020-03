Cette décision intervient après que le chancelier Rishi Sunak a annoncé une suspension des tarifs d’un an pour tous les détaillants touchés par la pandémie de coronavirus. (Image: PA)

// Le gouvernement demande à l’UE de suspendre les règles en matière d’aides d’État pour aider à financer un an de congé pour les tarifs professionnels

// Les règles interdisent aux députés de remettre plus de 200 000 € (185 000 £) à chaque entreprise

// Les conseils sont informés qu’ils devraient supposer que la Commission européenne accordera le déménagement

Le gouvernement aurait demandé à l’UE de suspendre les règles en matière d’aides d’État qui interdisent aux députés de remettre plus de 200 000 € (185 000 £) à chaque entreprise.

Selon l’agence de presse de l’Autorité palestinienne, une source gouvernementale a déclaré que des responsables du Trésor ont notifié à la Commission européenne leur intention de “ne pas appliquer les règles relatives aux aides d’État car ils s’attendent à ce que l’approbation soit accordée”.

Les conseils auraient également été informés qu’ils devraient supposer que la commission accorderait le déménagement et qu’ils pourraient commencer à informer les entreprises auprès desquelles ils perçoivent des tarifs.

Cette décision intervient après que le chancelier Rishi Sunak a annoncé une suspension des tarifs commerciaux d’un an pour tous les détaillants, pubs, bars et propriétés commerciales affectés par la pandémie de coronavirus.

Cependant, après l’annonce de Sunak, certains détaillants se sont demandé comment le congé de paiement fonctionnerait dans la pratique.

Robert Hayton, responsable des tarifs des entreprises au Royaume-Uni au sein du cabinet de conseil immobilier Altus Group, a déclaré que la décision serait extrêmement utile pour les entreprises.

“C’est un énorme soulagement de voir que la chancelière a agi si rapidement pour atténuer l’impact économique de Covid-19 et, en supprimant la limite de réglementation de minimis, cela apporte une certitude immédiate aux finances des secteurs les plus touchés”, a-t-il déclaré. .

«Toutes les entreprises, quelle que soit la taille de leur patrimoine, bénéficient pleinement des exemptions renforcées.»

Le soutien, estimé à environ 20 milliards de livres sterling, vise à aider les entreprises les plus touchées à gérer leur trésorerie pendant cette période.

En plus de la réduction de 100% des taux pendant 12 mois, les subventions aux petites entreprises éligibles à l’allégement tarifaire pour les petites entreprises sont passées de 3 000 à 10 000 £.

Des fonds supplémentaires de 25 000 £ pour les commerces de détail, l’hôtellerie et les loisirs opérant à partir de locaux plus petits seront également disponibles.

avec fils PA

