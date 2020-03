Le Trésor fera face à de nouvelles pressions

<< Pensions pour les personnes âgées, aide financière aux filles, garçons, adolescents, jeunes et autochtones afro-mexicains ayant une incapacité permanente, et bourses d'études pour les enfants, les jeunes et les adultes jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans inscrits dans les écoles publiques et en situation de vulnérabilité, seront garanties dans le Budget des dépenses de la Fédération et ne pourront en aucun cas être inférieures à celles établies l'année précédente », se réfère à l'ajout au 4e article constitutionnel approuvé par les députés, et qui doit encore être approuvé par la Chambre des députés. Sénateurs.

La réforme met également en place un système national de santé pour le bien-être (Insabi), qui garantira des services de santé à la population sans sécurité sociale.

Le changement réduirait le champ de manœuvre du ministère des finances et du crédit public (SHCP) pour la gestion des ressources publiques nécessaires à des actions telles que le fonctionnement et le développement des écoles, des hôpitaux, des canaux de communication; les paiements de pension (en plus du programme pour les personnes âgées); paiement d’intérêts sur la dette publique; salaires des fonctionnaires; ressources pour les États de la République, ont expliqué des spécialistes des finances publiques.

«Cela représente une pression, car une grande partie du budget est déjà compromise par l’embauche d’employés, les ressources aux États, le paiement des services de la dette qui sont prescrits par la loi, mais il y a aussi les dépenses de fonctionnement du secteur public. Engager une plus grande partie du budget des programmes sociaux réduit la marge de répartition des ressources pour d’autres concepts tels que l’investissement physique (hôpitaux, écoles, centres de santé …), c’est ce qui génère la croissance pour vous », explique Mariana Campos, coordinatrice du Évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité du Mexique.

Pour cette année, il est prévu que les dépenses qui sont déjà obligatoires dans le budget totaliseront 4,9 milliards de pesos, ce qui représente 80,3% des dépenses totales du secteur public, se réfère au budget de dépenses de la Fédération (PEF) 2020. Alors que le L’avis de la réforme de l’article 4 précise que les dépenses des programmes sociaux s’élèveraient à 385.242 millions de pesos, ce qui absorbe 6% du PEF 2020.

L’approbation de cette réforme, a expliqué Campos, se produit au milieu d’une situation que le Trésor doit surmonter, en raison de la baisse de l’arrivée des revenus des taxes à la consommation en raison d’un taux de croissance économique plus faible, en raison de coups venant de l’étranger tels que le coronavirus et baisse de la baisse des prix du pétrole, en raison des conflits entre la Russie et l’Arabie saoudite.

Mais l’économie et l’investissement au Mexique ont également été affectés par des problèmes internes tels que la gouvernance, la dernière enquête de la Banco de México fait référence à des spécialistes économiques du secteur privé.

“Nous allons passer par une situation dans les services de santé, si vous avez déjà fixé la livraison des ressources pour les programmes, il vous enlève de la place pour passer à l’instrument spécifique qui vous permettra de survivre à une situation telle que coronavirus », a déclaré l’expert des finances publiques.

Héctor Villarreal, directeur du Centre de recherche économique et budgétaire (CIEP), a expliqué que la modification apportée à l’article 4 de la Constitution, met un type d’assurance pour que les ressources prévues pour les programmes sociaux ne soient pas inférieures à celles fournies l’année précédente, en plus de l’ajustement de l’inflation.

Villarreal considère que ces pressions budgétaires peuvent engendrer que la promesse d’octroyer ces soutiens reste de bonne volonté.

Arturo Herrera, secrétaire au Trésor, a écarté cette pression sur les finances publiques, les ressources de ces programmes étant déjà incluses dans le budget.

“Non (ils font pression sur les finances publiques), ils étaient déjà dans le budget et clairement la seule chose à faire pour savoir quel est l’impact au fil du temps, c’est de savoir quelle sera la croissance de ces (programmes), par exemple, le Programme pour les seniors, cette population a une croissance inférieure à 2%, les revenus augmentent à un rythme supérieur à cela », a déclaré hier le chef du Trésor aux médias, après avoir participé à la présentation de la politique d’inclusion financière.

