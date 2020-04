Le Trésor public parvient à placer 6 875,38 millions d’euros

Le Trésor public a réussi à placer 6 875,38 millions d’euros dans la vente aux enchères à 6 et 12 mois de ce mardi.

L’émission de ce mardi était la première après les vacances de Pâques et la reprise des activités non essentielles en Espagne ce lundi, sauf dans huit communautés, dans un contexte de plus grande volatilité des marchés due à la pandémie de coronavirus et à la regardez les nouvelles prévisions du FMI.

La demande pour l’opération a atteint 10 035,41 millions d’euros, 1,4 fois supérieure à ce qui a été finalement attribué, de sorte que l’intérêt d’investissement dans la dette espagnole se poursuit.

Dans le détail, le Trésor Public a levé 1.123 millions de lettres à 6 mois, contre une demande de 3.073 millions, et a facturé moins cher aux investisseurs, puisque le taux d’intérêt marginal a dépassé la référence -0.505% de l’enchère du 3 mars à -0,010%, il est donc près de commencer à payer.

Dans la dette à 12 mois, dont elle a émis 5 752,32 millions d’euros, contre une demande de 6 962,32 millions d’euros, elle a commencé à payer pour la première fois depuis plusieurs mois, enregistrant une marge marginale de 0,160%, lorsque la référence était de -0,489%.

Jeudi, le Trésor testera à nouveau les marchés avec une émission de dette à long terme dans laquelle il proposera des obligations d’État à 3 ans, avec un coupon de 0%; Obligations à 5 ans, avec un coupon de 0%; obligations à durée de vie résiduelle de 6,6 ans, avec coupon de 1,30% et obligations à 15 ans, avec coupon de 1,85%. L’objectif dans ce cas se situe entre 5 500 et 6 500 millions d’euros.

Dans ce cas, la référence en obligations à 3 ans est le taux d’intérêt marginal de 0,107% de l’émission réalisée le 2 avril et, ce même jour, l’intérêt de 0,276% des obligations à 5 ans.

Concernant les obligations, la référence dans le document avec une durée de vie résiduelle de 6 ans et 6 mois est le taux de 1,365% d’intérêt enregistré dans l’opération du 21 septembre 2017, alors que dans les obligations de 15 ans il s’agit d’intérêts marginal de 0,859% marqué dans le numéro du 9 janvier.

Avec les deux émissions cette semaine, l’agence du ministère des Affaires économiques et de la Transformation numérique conclut le calendrier pour avril et ne reviendra sur les marchés qu’en mai.

Pour 2020, le Trésor prévoit de réaliser une émission de dette publique nette de 32 500 millions d’euros, soit 7,1% de moins que la stratégie de l’an dernier, mais 62,8% de plus que les 19 960 millions finalement émis fin 2019.

La stratégie de financement de cette année prévoit une émission brute de dette publique de 196 504 millions pour cette année, 6,2% de moins que la stratégie de 2019 et prévoit d’obtenir tout le financement net par l’émission d’instruments à moyen et long terme. terme.

De même, le Trésor Public entend réaliser cette année sa première émission d’obligations vertes à 20 ans.

