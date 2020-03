Le Trésor public place 4 980 millions d’obligations

Ce jeudi, le Trésor public a placé 4 980,74 millions d’euros d’obligations à moyen et long terme, dans la fourchette moyenne attendue, et ce, en facturant davantage aux investisseurs sur trois références et en offrant des rendements inférieurs en cas d’obligations. 10 ans, selon les données publiées par la Banque d’Espagne.

Malgré l’incertitude causée par l’extension du coronavirus et son impact sur l’économie, les investisseurs continuent de s’appuyer sur les titres de créance espagnols, étant donné que la demande conjointe pour les quatre références mises aux enchères jeudi a approché les 9 000 millions d’euros , bien au-dessus de ce qui a finalement été attribué.

Plus précisément, l’agence du ministère des Affaires économiques a placé 1 470 millions d’obligations à trois ans, en dessous des 3 145 millions demandés par les investisseurs, et un intérêt marginal a été placé à -0,397%, plus négatif que – 0,290% offert lors de l’émission du 11 février dernier.

De même, elle a attribué 1 350 millions d’euros d’obligations à cinq ans, également en dessous des 2 455 demandés par les marchés, et la rentabilité marginale s’est établie à -0 243%, plus négative que l’intérêt de -0 205% de l’émission. Le mois dernier

La rentabilité offerte par les obligations à 15 ans indexées sur l’inflation en zone euro a également été plus négative, avec un taux de -0,605%, contre -0,434% enregistré lors de l’émission du 4 janvier dernier. A cette occasion, 449,5 millions d’euros ont été placés, soit un peu moins que les 665 millions demandés.

Enfin, dans les obligations à 10 ans, le Trésor a vendu 1 711 millions d’euros, en deçà de la demande de 2 350 millions, et l’intérêt marginal est passé de 0,241% de l’émission du 20 février à 1 182% à cette occasion, ce qui a réduit la rentabilité offerte.

L’enchère de ce jeudi s’ajoute à celle tenue par le Trésor mardi dernier, avec laquelle le calendrier d’émission de la dette pour le mois de mars a commencé, qui prévoit une autre enchère le mardi 10 mars, des lettres de 3 et 9 mois et Un jeudi dernier, le 19 des obligations et obligations. D’ici 2020, le Trésor prévoit de procéder à une émission nette de dette publique de 32 500 millions d’euros.

