Le Venezuela a demandé un prêt en dollars pour faire face au coronavirus et au petro?

Pendant des années, les gouvernements socialistes du Venezuela ont ouvertement remis en question le Fonds monétaire international (FMI). Nicolás Maduro a catalogué le corps comme un “instrument du diable dans le monde” et feu le président Hugo Chávez a déclaré en 2008 que “sa dissolution devait être déclarée”.

Maintenant, Maduro lui-même, dans une demande surprise et au milieu de la crise mondiale due à la pandémie de coronavirus COVID-19, a frappé aux portes du FMI pour obtenir un financement de 5 milliards de dollars et utiliser les ressources pour lutter contre la maladie. La demande a été rejetée, alléguant qu’il n’y a pas de clarté concernant la reconnaissance d’un gouvernement officiel au Venezuela.

Au-delà des raisons de son rejet, il convient de rappeler qu’en décembre 2017, Maduro a lancé une pseudo-crypto-monnaie nationale appelée Petro (PTR), qui a été créée précisément “pour faire progresser la souveraineté monétaire et surmonter le blocus financier”. A cette occasion, Maduro a souligné qu’avec le Petro, il avancerait vers «De nouvelles formes de financement international pour le développement économique et social du pays».

Plus de deux ans après la création du Petro, la supposée crypto-monnaie a laissé plus de doutes que de certitudes, avec une économie submergée en récession depuis 2014, avec hyperinflation et sans utilité évidente à l’intérieur du pays, encore moins pour obtenir des financements extérieurs. La demande de financement du FMI montre que les quelques options dont le pays dispose encore pour obtenir des prêts sont fermées et que le Petro n’a pas atteint son objectif initial.

Bien que le gouvernement continue de promouvoir son usage interne, la vérité est qu’il est redevable de la massification promise en 2017 et sans générer de confiance à l’échelle internationale, encore moins après les sanctions imposées par le président des États-Unis, Donald Trump. Il est vrai que le Venezuela a essayé de promouvoir son utilisation pour le commerce international, mais cela n’a pas réussi.

Les autres pays ne lui font pas confiance ou évitent son utilisation en raison de la menace latente d’être sanctionné par le gouvernement nord-américain. Un exemple est le cas de l’Inde, l’un des alliés politiques du Venezuela qui a refusé en 2018 d’acheter du pétrole vénézuélien à prix réduit s’il payait avec Petros.

La méfiance interne du Petro est telle que sa cotation sur le marché secondaire et dans les maisons de change vénézuéliennes de crypto-monnaie, le négocie à 50% en dessous de sa valeur établie, qui était en principe de 60 $, selon son livre. blanc.

“Développement sociale”

Si dans le domaine économique le Petro n’a pas fonctionné comme il a été promu, pour le “développement social” la dette est encore plus importante. Dans le domaine de la santé, pour analyser un seul aspect, Des annonces ont été faites pour stimuler l’utilisation du petro, mais il n’y a pas d’avancées tangibles qui indiquent qu’il va vers un véritable développement social.

Il y a huit jours, Maduro a annoncé que les médecins du pays recevraient un bonus de 1 PTR pour célébrer leur journée. En d’autres termes, un outil technologique supposé est utilisé pour offrir des subventions ou une aide financière, non pour financer et innover dans le domaine des sciences médicales ou pour trouver un remède contre les maladies, ce qui peut vraiment indiquer qu’il va vers le développement social, au moins dans l’aspect santé.

En janvier de cette année, Maduro a également annoncé qu’un plan de financement serait établi avec Petro pour «garantir l’accès aux médicaments», un droit humain qui doit être garanti par les États nationaux. La stratégie consistait à accélérer la distribution de médicaments sans intermédiaires et à renforcer l’expansion de Petro. Cependant, diverses ONG ont signalé que la pénurie de médicaments dans les centres de santé du pays est d’environ 50% en moyenne.

Maintenant en pleine crise pandémique mondiale, Maduro a demandé l’aide du FMI pour contrer l’impact possible de COVID-19, qui compte déjà 36 cas dans le pays.

Le problème n’est pas que l’aide soit demandée en tant que telle, car elle est toujours nécessaire dans n’importe quel pays dans un scénario comme celui-ci, le problème est le récit du gouvernement qui, à l’intérieur des terres, cherche à forcer la population à utiliser une crypto-monnaie présumée, déplaçant l’utilisation du bolivar comme monnaie nationale, mais au large, il essaie de se financer avec des dollars, la monnaie nationale de son principal adversaire politique, les États-Unis.

Avertissement: les vues et opinions exprimées dans cet article appartiennent à son auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de CryptoNews.