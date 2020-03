Le vieillissement démographique, un défi mondial: la recette pour y faire face

LVieillissement de la population et l’augmentation de l’espérance de vie dans la plupart des pays révèle un grand problème pour le système de santé, le système de retraite et en général pour bien-être ce qui se traduit par une augmentation des charges.

À cela s’ajoute le flux de jeunes immigrants vers les pays plus développés, qui devrait décliner, en raison du sentiment nationaliste-protectionniste dominant dans de nombreux États. Tout cela se traduit par un effondrement de la population en âge de travailler et une augmentation du poids des impôts qui devra être réparti sur moins de personnes.

Prolongation de la vie et fiscalité

De pays économiquement développés, tels que le Royaume-Uni où il y a actuellement 46,5 retraités pour 100 citoyens en âge de travailler au Japon où la population la plus âgée du monde est connue, avec 78 retraités pour 100 travailleurs jusqu’aux marchés émergents tels que Chili où, au cours des 10 prochaines années, le nombre de retraités augmentera de 46%, passant de 26 à 38. Deuxième Kim Catechis, Chef de la stratégie d’investissement de Martin Currie, filiale de Legg Mason, la durabilité du bien-être en relation avecVieillissement démographique représente désormais un défi mondial, qui devra être confronté à des investissements pour améliorer l’efficacité du système de collecte des impôts ainsi que par une augmentation de la fiscalité.

Pour les gouvernements, souligne Currie, l’importance des taxes dans le budget a augmenté inexorablement. la Moyenne OCDE il s’élève à environ 34,2% du PIB pour 2018, et à 20% en ne tenant compte que des taxes sur la valeur ajoutée. En raison de leur importance croissante, les recettes fiscales sont devenues une priorité pour de nombreux gouvernements.

Il est donc évident que Currie conclut que les gouvernements du monde entier investiront massivement dans la technologie et dans l’amélioration de la perception des impôts.

Il s’ensuit que le niveau actuel de taxation est inévitablement destiné à croître, pour faire face à la charge croissante et les robots pourront également remplacer le travail humain, mais ils ne paieront presque jamais un seul centime de cotisations.

C’est pourquoi les chiffres indiqués dans le tableau suivant – liés àévasion fiscale – ils sont particulièrement proches. Le tableau est basé sur les travaux effectués par l’Institut mondial de recherche sur le développement économique des Nations Unies, en collaboration avec le Centre international pour la fiscalité et le développement (ICTD).

On dit généralement que seules certaines choses sont la mort et les impôts … mais comme les premiers viennent maintenant de plus en plus tard, les seconds sont destinés à monter encore.