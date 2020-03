Le virus le plus dangereux pour l’économie

Peu importe notre préparation académique ou professionnelle, les épisodes de désinformation deviennent de plus en plus fréquemment la contagion la plus puissante, qui a déjà fait passer la pire quinzaine depuis la grande chute financière de 2008 aux marchés boursiers, malgré tous les des mesures visant à les calmer.

Nervosité face à la croissance du coronavirus et à l’impact que l’isolement social aura dans 192 pays, dont beaucoup de puissances économiques internationales, dans leur consommation, leurs investissements, leur emploi et le coût des services de santé (beaucoup démantelés en faveur du marché santé privée), prévoit que la tâche de rassurer les gros investisseurs prendra du temps.

Et le temps est précisément ce que nous n’avons pas en abondance aujourd’hui, car le défi mondial est d’aplatir la courbe de contagion dès que possible, même au prix de mettre des millions de personnes dans leurs foyers.

AVIS: La crise qui teste notre niveau de conscience

La peur n’est pas seulement un virus pour lequel il n’y a pas de remède ou de vaccination, elle est aussi parce que depuis de nombreuses années nous savons que les systèmes de santé publique gratuits et universels, avant les piliers de l’État-providence de tout pays qui cherchait à se développer Ils sont devenus un luxe que peu de nations ont décidé de maintenir et maintenant ils ne suffiront plus.

C’est pourquoi les marchés se préparent à l’éclatement d’une nouvelle bulle, celle du manque de respirateurs, de lits d’hôpitaux, des achats de remèdes inutiles et même des achats excessifs de papier hygiénique, dans lesquels arrive le vaccin tant attendu ou un traitement efficace avec des médicaments actuels.

