Le volume des futurs contrats Bitcoin échangés atteint un record

Ces jours ont été compliqués pour l’économie mondiale, notamment en raison des progrès du Coronavirus. De plus, Bitcoin n’a pas pu échapper au désordre financier, subissant une série de changements brusques de son prix. Au milieu de cela, il y a eu une augmentation impressionnante du volume des futurs contrats Bitcoin échangés aujourd’hui.

Les effets du Black Monday

Depuis le début de l’année 2020, les crypto-monnaies sont au centre de l’attention des marchés financiers. Cela grâce à l’important rallye haussier qui a positionné le prix du Bitcoin, encore une fois, autour de 10 000 $ par BTC.

On pense que le pic a été provoqué par l’avancée du Coronavirus dans le monde, qui a conduit les investisseurs plus prudents à chercher des abris pour leur capital dans des actifs de réserve précieux.

Bien que tous les mouvements de Bitcoin au cours des derniers mois semblent indiquer que le marché s’effondrerait à tout moment, personne n’aurait pu prévoir la chute hier. Ce qui a choqué les grandes économies du monde en voyant leurs sacs perdre entre 7% et 8% de leur valeur en quelques heures.

Et c’est que la cause directe de cet effondrement n’était pas le Coronavirus, mais un conflit politique entre l’Arabie saoudite et la Russie. Les pays en question n’ont pas accepté de diminuer la production de pétrole et, par conséquent, d’éviter la chute du prix du pétrole brut.

La guerre des prix entre les deux géants de l’énergie, qui a fait baisser le prix du baril de pétrole de 30% en une seule journée.

Tout cela a mis l’économie mondiale sur sa tête. Les banques centrales recherchent des mécanismes pour renforcer la confiance des investisseurs et le Coronavirus perturbe les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Cela a créé un environnement propice pour les grandes capitales à chercher refuge dans des actifs tels que Bitcoin.

Volume d’échange de Bitcoin

Sans surprise, après les turbulences causées par l’effondrement du marché, le volume des transactions effectuées avec les futurs contrats Bitcoin a considérablement augmenté.

Le volume a atteint 198 millions de dollars dans les principales bourses de ce produit financier (Deribit, LedgerX, OKEx et CME). Ce qui a dépassé le record précédent de 171,3 millions de dollars, établi au mois de février.

Le volume des futurs contrats sur les Bitcoins échangés est monté en flèche après le Black Monday.

Comme le montre le graphique précédent, la plupart des opérations avec les futurs contrats Bitcoin ce jour-là ont été effectuées via la plateforme Deribit, le plus grand échange d’options de crypto-monnaie au monde. Suivi en volume par OKEx et à une troisième place très éloignée, CME.

De son côté, les futurs contrats Bitcoin physiques de Bakkt, qui étaient une grande promesse pour une grande partie de l’année dernière, n’ont enregistré aucune transaction hier. Étant le dernier mouvement enregistré sur ce marché le 27 février.

Tout cela, combiné à l’augmentation de 1,64% du prix du Bitcoin, nous permet de voir comment les conséquences du Black Monday atteignent le marché de la crypto. Ce qui éveille l’intérêt des investisseurs pour les produits liés aux crypto-monnaies, dans une tentative de protéger leur capital de la crise financière qui commence à générer le Coronavirus.

