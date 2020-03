Le webinaire Mark Ritson et la semaine du marketing offrira des conseils aux spécialistes du marketing pendant le coronavirus

Chroniqueur pour la semaine du marketing et vedette au Festival of Marketing (les deux marques Xeim aux côtés de Econsultancy), Mark Ritson participera à un webinaire pour discuter de l’impact de la pandémie de coronavirus sur le marketing.

Le jeudi 2 avril à 10 heures BST, Ritson discutera de l’impact économique de l’épidémie et examinera comment les spécialistes du marketing doivent adapter leur approche et travailler plus intelligemment.

Il examinera certaines des marques qui se sont bien adaptées à la situation, ainsi que celles qui ne l’ont pas fait. De plus, il fournira des conseils pratiques sur la façon de l’emporter et même de trouver des opportunités d’avoir un impact à l’époque de Covid-19.

