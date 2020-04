Le WEC annonce une nouvelle fin de calendrier pour sa saison 2019-2020

La FIA et l’ACO ont publié un calendrier révisé pour la saison WEC 2019-2020, donnant ainsi une fin appropriée à la «saison 8» du concours. Pour une telle finale, le promoteur du championnat a récupéré le 6 heures de spa, transféré du week-end du 25 avril à la mi-août. À son tour, il est confirmé le différend des 24 Heures du Mans en septembre -avec changement d’horaire inclus- et ajouter un deuxième test de 8 heures à Bahreïn qui aura lieu le 21 novembre. La deuxième manche du WEC à Sakhir clôturera la saison comme une course alternative aux 1 000 Miles de Sebring.

Les mouvements effectués par ACO à la suite de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 signifient que la saison 2019-20 WEC maintiendra les huit tests initialement prévus. Avec les 6 Heures de Spa transférées au week-end du 15 août et les 24 Heures du Mans situées entre le 19 et le 20 septembre, l’épreuve qui restait à définir a été définie comme une deuxième édition des 8 Heures de Bahreïn. En outre, ACO a modifié l’heure de départ des 24 Heures du Mans et le drapeau de départ sera donné à 14h30..

Pierre Fillon met en lumière la situation du WEC avant le COVID-19

La prolongation de la saison 2019-20 jusqu’au mois de novembre oblige le WEC à retarder le début de sa campagne 2020-2021. En fait, le championnat revient au format d’une saison par an et la «saison 9» se tiendra à partir de mars 2021 au cours de l’année civile. Une décision qui place logistiquement le Championnat du monde de résistance en parallèle avec la grande majorité des compétitions FIA et rompt la synchronisation avec le calendrier de la Formule E avec lequel il a eu des collisions répétées. De plus, il accorde plus de temps pour le développement de la nouvelle hypercar qui débutera la saison prochaine.