Le WEC offre une fin nécessaire, un retour au passé et un répit à Toyota

La crise du COVID-19 a contraint la FIA et l’ACO à tirer une nouvelle fin de la saison 2019-20 WEC. Le championnat se terminera au mois de novembre, après avoir couru à Spa en août et disputé les 24 Heures du Mans en septembre, avec une deuxième édition des 8 Heures de Bahreïn qui clôturera la convulsive “ Saison 8 ” du concours. Cette décision entraîne, entre autres, le retour du WEC au format d’une saison par an, puisque ce qui allait être la campagne 2020-21 deviendra saison 2021, avec tout ce que cela implique.

Le retour à ce format de saison par année civile signifie que La saison 9 du WEC ne débutera pas avant mars 2021 au moins et que le calendrier de toute la saison devra être modifié. À cet égard, Le WEC rompt la «synchronicité» avec la Formule E, concours avec lequel il a dû annuler plusieurs affrontements de dates dans les deux campagnes que le calendrier semestriel a maintenues en raison du volume élevé de pilotes en lice dans les deux séries. À son tour, la Coupe du monde reviendra à un calendrier parallèle au Championnat WeatherTech IMSA SportsCar, dessinant une nouvelle perspective.

Le WEC annonce une nouvelle fin de calendrier pour sa saison 2019-2020

Au niveau du WEC, début de la saison 2021 en mars donne à Toyota environ huit mois de temps supplémentaire pour développer son hypercar, puisque les débuts de ce type de prototypes prévus pour août 2020 auront lieu avec le début de la «saison 9». Cette situation qui affecte uniquement Toyota Gazoo Racing s’étend aux autres personnes impliquées. en parlant du nouveau LMDh. Cependant, le début de cette plate-forme mondiale devait avoir lieu avec le début de la saison WEC 2021-22, vers août 2021 et maintenant, La Coupe du monde et l’IMSA adopteront ce règlement au cours des premiers mois de 2022.