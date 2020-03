Le WEC reporte 6 heures de Spa 2020 en raison d’un coronavirus

Une autre catégorie déjà touchée par la crise des coronavirus était le WEC, qui a récemment annoncé qu’il reporterait la célébration des 6 heures de Spa 2020, qui devaient avoir lieu du 23 au 25 avril, et qu’il chercherait une date. dans les semaines à venir car il s’agit de l’avant-dernière course de la saison 2019/20.

L’annonce est intervenue après l’annulation des 1 000 miles de Sebring, qui auraient dû avoir lieu cette semaine. Mais la décision du gouvernement américain de restreindre les vols européens en raison de la menace du coronavirus a forcé WEC et IMSA à prendre la décision.

“Cette décision était la seule option responsable pour le moment. La santé et le bien-être de nos concurrents, fans et paddock doivent rester notre priorité … Nous travaillons sur une date future pour les 6 heures de Spa et nous vous la communiquerons dès que possible. ” a déclaré Gérard Neveu, chef du WEC.

Il n’y aurait que les 24 heures du Mans prévues du 13 au 14 juin, dans le calendrier FIA WEC 2019/20, mais il faudra attendre malgré l’optimisme des organisateurs qui étaient confiants que leur épreuve se déroulera comme prévu à Malgré le fait qu’en France, il existe déjà plus de 5 000 cas confirmés de virus.

