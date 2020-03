Le West End de Londres devrait investir pour 1,7 milliard de livres sterling

Les investissements chinois ont représenté 39% du total des transactions en 2019.

// Le West End de Londres devrait enregistrer 1,7 milliard de livres sterling d’investissement en 2020

// Les investissements internationaux ont représenté 59% du total des transactions en 2019

Les transactions immobilières dans le West End de Londres ont atteint 350 millions de livres sterling entre novembre 2019 et février 2020.

Il s’agit d’une augmentation d’une année sur l’autre de 62% pour la même période de 2018 à 2019, selon les dernières données de New West End Company.

La sortie du Royaume-Uni de l’UE le 31 janvier et les élections générales décisives de décembre de l’année dernière ont contribué à attirer les investissements internationaux dans le West End.

L’année dernière, 59% de toutes les transactions d’investissement dans le West End provenaient d’investisseurs internationaux, tandis que l’investissement intérieur est tombé à 41%.

Hong Kong et les États-Unis ont été les marchés de croissance les plus importants.

Les investissements chinois ont représenté 39% du total des transactions en 2019 à 350 millions de livres sterling après aucune vente enregistrée en 2018 en raison de l’incertitude liée au Brexit.

L’année dernière, le West End a été défini dans le plan du maire de Londres comme

Centre – permettant aux bâtiments et aux entreprises de la région d’être plus flexibles et de diversifier leurs utilisations existantes.

L’investissement dans le secteur du commerce de détail et des loisirs de la région a également représenté 43% du total des transactions l’année dernière.

“Avec une stabilité politique et économique accrue, 2020 a pris un bon départ et le West End International Center devrait investir 1,7 milliard de livres sterling au cours des 12 prochains mois”, a déclaré le directeur général de New West End Company, Jace Tyrrell.

“Avec les améliorations très attendues du domaine public de 150 millions de livres sterling dans le quartier d’Oxford Street qui débuteront plus tard cette année et la livraison de Crossrail en cours de route, le West End de Londres est un endroit sans précédent pour toute marque mondiale dans laquelle investir.”

