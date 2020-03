Le WRC gère différentes options pour définir la «nouvelle» saison 2020

Le WRC a été contraint de reporter la tenue des rallyes en Argentine, au Portugal et en Sardaigne suite à la crise mondiale causée par la pandémie de COVID-19. Alors que l’incertitude règne toujours, le promoteur du WRC et l’étude de la FIA différentes façons de «redessiner» le calendrier 2020 pour accueillir le plus grand nombre de rendez-vous dans la seconde moitié de la saison. À cet égard, les responsables du Championnat du monde des rallyes apprécier l’option de prolonger le championnat jusqu’en janvier 2021 et inclure des tests qui au début ne feraient pas partie du calendrier.

En fait, la Fédération portugaise de l’automobile (FPAK) a lancé quelques propositions à cet égard, la plus réalisable étant qui demande de prolonger la saison 2020 jusqu’en janvier de l’année prochaine, ajoutant ainsi deux mois supplémentaires pour que le promoteur du WRC et les différents organisateurs locaux puissent déplacer les tests qui ont été reportés au prix de la réduction des vacances d’hiver. Pour que cela soit possible, il faut que les organisateurs locaux, le promoteur du WRC et les fabricants impliqués ainsi qu’un accord pour qu’il n’y ait aucun changement dans les règlements techniques et ainsi faciliter la transition entre les saisons.

Le Rallye Italie-Sardaigne cherche une nouvelle date après avoir été repoussé par le coronavirus

S’il semble que la priorité est de déplacer les rendez-vous qui avaient déjà un écart dans le calendrier, lisent l’Argentine, le Portugal et la Sardaigne, la possibilité de récupérer certaines des rondes qui n’avaient pas leur place dans le calendrier 2020 n’est pas exclue. À cet égard, certaines rumeurs placent le RallyRACC de Catalunya avec des options pour revenir en WRC cette année. La célébration du rallye est prévue pour les 24 et 25 octobre et, pour le moment, il est éligible au Championnat d’Espagne des Rallyes d’asphalte (CERA) ainsi qu’au Championnat d’Espagne des Rallyes Super (S-CER), bien que son L’itinéraire doit être adapté aux niveaux de la Coupe du monde.