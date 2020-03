Le WTCR tente de redessiner son calendrier après la perte de la Hongrie

Les gérants du circuit Hungaroring ont décidé annuler l’événement conjoint du WTCR et de l’ETRC, preuve qu’il servirait à inaugurer la saison 2020 de la Coupe du Monde des Voitures de Tourisme entre les jours 24 et 26 avril. Les réglementations locales qui interdisent les rassemblements publics de plus de 500 personnes à éviter la propagation du virus COVID-19 ont provoqué la suspension forcée de l’événement. Dans ce cas, Eurosport Events en tant que promoteur du WTCR est en position de chercher une solution pour garder le volume de 20 runs qui a d’abord défini la saison 2020.

Afin de maintenir ce calendrier de 20 courses pour la campagne 2020, Eurosport Events envisage la possibilité de placer la session de qualification et les deux courses prévues pour le week-end du Hungaroring lors de l’épreuve WTCR en Espagne, qui tirerait un «méga» rendez-vous du championnat en MotorLand Aragón du 3 au 5 juillet avec jusqu’à quatre courses et deux séances de classification. Cependant, les annulations possibles de nouveaux événements en raison de la situation sanitaire et sociale difficile dans des pays comme l’Allemagne ou la Slovaquie peuvent conduire le promoteur du WTCR à rechercher solutions alternatives.

En fait, l’une des possibilités sur la table est de récupérer le format que le WTCR a utilisé au cours de ses deux premières années de vie et ajouter une troisième course dans plusieurs des événements de la deuxième moitié du calendrier. Ainsi, le Portugal, l’Autriche, la Chine ou la Corée du Sud pourraient avoir des tests à trois tours pour atteindre l’objectif de 20 courses. Il reste à définir si ces week-ends n’auraient qu’une seule séance de qualification ou reviendraient au format 2019 avec deux séances de qualification. Quelle que soit la résolution, le FIA ​​World Motor Council devrait valider ces changements.