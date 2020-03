Le XC90 Plug-in Hybrid est en charge

À l’heure actuelle, il n’y a plus de camion complet, sûr et polyvalent dans notre pays et, alors que nous descendons l’autoroute Mexico-Cuernavaca et que l’autonomie du XC90 T8 augmente comme par magie, nous nous demandons pourquoi toutes les voitures ne sont pas comme ça, car lorsque nous traversons le stand l’ordinateur nous a promis que nous pourrions parcourir 90 kilomètres et après près de 45 minutes de conduite en arrivant dans la ville du printemps éternel le nombre était passé à 160 km, sans avoir cessé de charger d’essence ni de se connecter au courant électrique. Même si vous n’y croyez pas.

La raison en est que ce que nous avons entre nos mains est un T8, le code avec lequel Volvo identifie ses véhicules hybrides rechargeables, qu’il qualifie de Twin Engine, car ils utilisent les moteurs électriques et à essence, individuellement ou de manière articulation, selon les conditions de conduite.

Dans notre cas et grâce au fait que l’autoroute nous a présenté une forte baisse pendant environ 20 minutes dans laquelle, pratiquement, nous n’avons pas touché l’accélérateur, mais en tout cas le frein, nous avons réussi à charger les batteries, qui deviendront plus tard des kilomètres de conduite purement électrique.

En raison de la taille de cette camionnette à trois rangées, capable de transporter jusqu’à sept passagers, personne ne croit que ce qui se trouve sous le capot est un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres capable de développer quelque chose comme 320 chevaux, qui est assisté par un moteur électrique qui augmente la capacité de l’ensemble à 400 chevaux.

C’est incroyable la transformation que subit le véhicule lorsque la configuration est modifiée par le cylindre situé dans la console centrale, car aucun ne souffre pour charger les 2980 kilogrammes qu’il pèse, car grâce à l’intervention du moteur électrique le démarrage est toujours énergique , attendant que le torrent de 472 livres-pied de couple se déclenche, offrant une poussée progressive qui ne perd pas son adhérence grâce à la traction intégrale à traction intégrale.

Dès que le camion est démarré, le mode qui passe en automatique est toujours l’hybride et si la batterie est chargée, elle se déplacera uniquement entraînée par le moteur électrique et dans un silence absolu, en partie grâce au grand travail accompli par la transmission automatique de huit vitesses.

Les autres modes de conduite disponibles guident le véhicule vers une conduite purement électrique, relèvent la suspension pneumatique pour faire face aux routes inégales ou extraient toute la puissance pour exalter son côté plus sportif et puissant. Nous avons tous essayé et été surpris que le camion change tellement, mais toujours en gardant un confort généreux.

Et c’est qu’une partie de la prémisse de cette Volvo est précisément que tout à bord se sent premium, des matières textiles, métal, bois et cuir, aux assemblages, tout gaspille le luxe et l’exclusivité, d’autant plus que cette version arrive comme la le plus haut et équipé de la gamme.

À l’extérieur, le design de ce XC90 est presque identique à celui des autres versions, sobre et avec une personnalité bien définie qui utilise des lumières LED pour accentuer la touche scandinave donnée par le T Thor emprisonné dans les phares, ce qui le rend parfait Je joue avec la touche athlétique et robuste du camion, monté sur d’énormes roues en aluminium de 21 pouces, chaussé de pneus Pirelli Scorpion qui, que nous roulions sur des routes accidentées ou sur l’autoroute, nous ont toujours fait sentir à l’aise et en sécurité.

À l’intérieur, la formule est la même, simple et directe, et la seule chose qui contraste avec ce style est que sur le tableau de bord et dans la console centrale, il y a d’énormes écrans, qui projettent les informations nécessaires pour tirer le meilleur parti des milliers de fonctions du camion.

Le type d’iPad à partir duquel toutes les informations sont manipulées est venu nous submerger par le nombre de choses qui peuvent en être faites, du choix de la façon dont nous voulions recharger les batteries, à la configuration du système audio, de sorte que les 19 haut-parleurs Bowers et Wilkins sonne comme si nous étions dans la salle de concert de Göteborg.

NE REFUSE PAS LA CROIX DE VOTRE PAROISSE

Cependant, nous ne devons pas oublier que ce que nous conduisons est une Volvo avec une énorme liste d’assistances électroniques, de caméras et de radars qui nous ont fait nous sentir en sécurité à tout moment, et qui interviennent en fonction de notre proximité avec la limite, pour garantir que Rien ne peut nous arriver à bord, car lorsque le camion considère que nous sommes en danger, il est capable de freiner ou de déplacer le volant seul pour corriger nos erreurs.

Un VIP All Inclusive authentique qui prend tout à bord du camion.

EQUIPEMENT

Sièges: cuir recouvert de réglage électrique; deuxième rangée rabattable.

Volant: gainé de cuir, multifonction et réglable.

Divertissement: système d’écran tactile couleur de 9 pouces avec radio AM / FM / USB / MP3, Bluetooth, navigation par satellite, système audio Bowers et Wilkins avec 19 haut-parleurs.

Plus d’équipements: climatisation électronique à 4 zones, inserts en bois de frêne noir, tableau de bord numérique avec écran de 12,3 pouces, éclairage intérieur LED, toit panoramique, système de qualité de l’air Clean Zone, phares à LED actifs, double sortie d’échappement intégrée, Roues en aluminium de 20 pouces, rails de chargement sur le toit, rétroviseurs électriques.

MOTEUR

Type: L4 2,0 ​​litres turbocompressé et suralimenté + moteur électrique synchrone à aimant permanent.

Puissance totale du système hp / rpm: 400/5 5700

Couple total du système lb-pi / tr / min: 472

Traction: traction intégrale.

Transmission: automatique 8 vitesses.

Consommation combinée: 25,2 km / l

SÉCURITÉ

Sacs gonflables: avant, latéraux, rideaux et genoux pour le conducteur.

Ceintures: Trois points réglables et avec prétendeurs.

Freins: disque avec ABS.

Autres systèmes: contrôle de la traction et de la stabilité, caméra à 360 degrés, alerte et atténuation de collision arrière et avant, assistance au maintien de voie, informations sur les angles morts, surveillance de la pression des pneus.

Le conducteur idéal

Nom: Ana Luisa Bernardi.

Profession: Baccalauréat en commerce international et administration et modèle professionnel.

Plat préféré: Pizza.

Boisson préférée: l’eau naturelle.

Hobbies: Partir en voyage avec vos amis ou votre petit ami pour découvrir de nouveaux endroits, passer du temps avec vos animaux de compagnie et faire un peu d’exercice.

Instagram: @analuisabernardi

L’une des principales impulsions d’Ana Luisa pour s’aventurer dans le monde du mannequinat était la possibilité que cette profession propose de voyager et de découvrir le monde: “Je me suis demandé ce que je fais dans un bureau si je veux voyager? Ensuite, j’ai réalisé que il avait les caractéristiques physiques à modéliser », avoue-t-il.

La Brésilienne a changé de résidence pour le Mexique, où elle a eu l’occasion de participer à des publicités, des catalogues et des campagnes.

“Faire des publicités est ce que j’aime le plus parce que vous apprenez beaucoup, surtout pour dominer votre corps pour faire des poses étranges, ou pour agir selon le personnage que vous ferez.”

Après avoir vécu la séance photo avec le nouvel hybride Volvo XC90, le modèle brésilien a été émerveillé par toutes les vertus qu’il offre à tous points de vue.

«Ce qui a d’abord attiré mon attention, c’est à quel point il est beau à l’extérieur, et à l’intérieur j’ai adoré tout l’espace dont vous disposez, vous pouvez voyager avec toute la famille où vous voulez sans vous soucier de l’espace pour les bagages et trouver une station-service proche car, étant hybride, il utilise beaucoup moins de carburant.

“J’adore les finitions de luxe, le cuir, l’affichage du tableau de bord, le levier en verre qui ressemble à un bijou, je l’aurais certainement”

