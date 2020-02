Leadership responsable: 5 mots à la mode pour les futurs chefs d’entreprise

L’inclusion avant tout, mais aussi l’innovation et la définition d’objectifs communs. Ce sont les mots de passe pour le nouveau modèle de leadership d’entreprise responsable. Modèle jugé de plus en plus stratégique pour améliorer l’impact social et environnemental de son activité.

C’est ce que met en évidence l’étude “Seeking New Leadership” (“Vers un nouveau leadership”) réalisée sur un échantillon de 20 000 personnes de Forum économique mondial in collaboration avec Accenture, qui a identifié cinq caractéristiques principales requises par le capitaine de l’entreprise pour accélérer la croissance et surmonter les défis de la prochaine décennie.

Ces caractéristiques sont considérées comme fondamentales dans un marché où les enjeux environnementaux et sociaux sont devenus une priorité pour ceux qui souhaitent continuer à fonctionner avec succès. Six leaders émergents sur 10 (61%) sont en ligne avec ces nouvelles tendances.

Sur la base de ce qui ressort de la recherche, il y a notamment cinq caractéristiques des leaders à l’ère du capitalisme des parties prenantes:

1- Inclusion des parties prenantes

C’est mettre avant tout la confiance et le bien-être de tous les sujets impliqués dans le processus décisionnel de l’entreprise, en privilégiant un environnement inclusif, où chacun peut exprimer sa voix et se sentir à sa place;

2 – Emotion et intuition

Promouvoir la créativité en valorisant des caractéristiques telles que la créativité et la passion, en faisant preuve d’empathie, d’humilité et d’ouverture envers chaque individu;

3- Mission

Promouvoir des objectifs communs inspirés d’une mission de croissance durable;

4 – Technologie et innovation

Créer une valeur ajoutée pour l’organisation et la société en utilisant les technologies émergentes pour innover de manière responsable;

5- Déduction et compréhension

Cherchez toujours plus de chemins vers le succès, grâce à l’apprentissage continu et à l’échange de connaissances.

“Le changement climatique, les inégalités croissantes et la fragilité économique menacent le bien-être humain comme jamais auparavant”, a-t-il observé Adrian Monck, directeur général de Forum économique mondial. “Nous avons besoin d’un nouveau modèle qui place les besoins de toutes les parties prenantes au premier plan, combinant l’esprit d’entreprise à la recherche de valeurs partagées, à travers une collaboration qui implique tous les publics et peut améliorer la communauté dans laquelle nous opérons. La bonne nouvelle est que les générations futures sont bien disposées à développer les compétences en leadership nécessaires pour y parvenir. “