L'eau & # 039; ne donne pas de trêve & # 039; à Venise: les inondations continuent

La ville italienne de Venise il fait face à d'autres inondations lundi, alors qu'il se remettait encore de la marée haute exceptionnelle qu'il avait subie en novembre et avait causé d'énormes dégâts.

La marée haute a atteint 1,44 mètre de crue, en deçà des prévisions de 1,50 mètre. Les marées hautes sont considérées comme exceptionnelles si elles dépassent 1,40 mètre.

La ville de la lagune comptait encore les dégâts causés par la marée du 12 novembre, qui a atteint 1,87 mètres, la plus élevée en plus de 50 ans.



On estime que le total des dommages est d'environ un milliard d'euros, selon le maire de la ville. L'eau a affecté les maisons, les entreprises et les monuments historiques.

"Je vis ici depuis plus de 50 ans et je n'ai jamais rien vu de tel", a déclaré Toto Bergamo Rossi, directeur de la fondation culturelle Venetian Heritage. "Cela fait déjà plus d'un mois, c'est une urgence prolongée."

Les hôteliers vénitiens ont récemment indiqué qu'ils avaient subi une augmentation drastique des réservations annulées après les inondations de novembre et ont demandé que des informations correctes soient fournies sur la situation dans la ville, qui a repris ses activités et rouvert ses affaires immédiatement après les inondations exceptionnelles.