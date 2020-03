L’eau et sa gestion: un programme en attente

Malgré le fait que l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène soit un droit humain fondamental, environ 40% de la population mondiale souffre de la pénurie de ce liquide. Selon les données de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2017 de l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi), en 2017, environ 8 millions de Mexicains n’avaient pas accès directement à l’eau potable dans leurs foyers, la plupart situés dans des zones rural ou marginalisé.

Pour cette raison, l’un des 17 objectifs de développement durable fixés par l’ONU est que d’ici 2030, il est possible de garantir la disponibilité et la gestion durable de l’eau, ainsi que l’accès aux services d’assainissement et d’hygiène pour tous.

Outre l’accès limité à l’eau et aux services, il existe d’autres problèmes importants dans le secteur de l’eau, tels que la capacité limitée de surveillance de l’eau, le pourcentage élevé d’eau gaspillée en raison de fuites et la mauvaise qualité des masses d’eau grâce à peu ou pas de traitement des eaux usées.

Il s’agit non seulement d’intégrer de plus en plus de personnes dans le réseau d’eau potable, mais aussi d’améliorer la qualité du service rendu aujourd’hui. Ceci est lié au besoin d’opérateurs d’eau urbains efficaces et durables.

Au Mexique, ces organismes sont en charge de l’exploitation des réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’assainissement de chaque commune. Les tarifs, les droits et les subventions sont ses principales sources de financement, et avec eux, il doit être possible de fournir un service de qualité et de générer des fonds suffisants pour améliorer les infrastructures hydrauliques. Cependant, ils présentent des faiblesses qui ne permettent pas un fonctionnement efficace.

