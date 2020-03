l’écart économique entre hommes et femmes mettra 257 ans à se combler

Bank of America a averti que l’écart économique entre les hommes et les femmes, au rythme actuel, mettrait 257 ans à se combler, selon le dernier rapport de l’entité américaine sur les inégalités entre les sexes et son impact sur l’économie.

Ce chiffre estimé a augmenté de 55 ans de plus que les prévisions de l’année précédente. Cependant, les experts soulignent que, si l’égalité économique est atteinte, le PIB mondial pourrait augmenter de 28 000 millions de dollars, soit une hausse de 31% jusqu’en 2025, ce qui équivaut au PIB actuel des États-Unis et de la Chine réunis.

L’étude pointe également vers un autre aspect important lié au secteur de la gestion d’actifs, si l’objectif est atteint. Le volume des actifs accumulés par les managers croît 1,5 fois plus vite que celui des hommes et atteindra 110 000 millions de dollars en 2025. Cependant, seulement 1 / 3,5% des managers sont des femmes.

De plus, le secteur «FemTech» représente une opportunité de marché de 50 000 millions de dollars jusqu’en 2025. Dans l’OCDE, le travailleur moyen facture en moyenne 15% de moins que ses collègues masculins, un chiffre qui n’a guère changé depuis 2010 .

L’entité a souligné qu’elle prévoyait que l’impact du coronavirus sur l’industrie européenne augmenterait en mars, même à des chiffres similaires à 2011, lorsque l’UE est entrée en récession, mais rebondira en mai. C’est le premier message qui met un terme possible à l’impact économique du coronavirus et fixe une date de rétablissement. “Même dans notre pire scénario de Covid-19, nos projections PMI n’impliquent pas davantage de chutes, mais une augmentation potentielle pouvant atteindre 5% pour mai”, a-t-il déclaré dans une note de ce vendredi.

Selon l’entité, l’indice de la production industrielle en Europe tombera en mars à 46 points, un chiffre similaire à ce qu’il marquait lorsque l’UE est entrée en récession en 2011. C’est le scénario de base avec lequel la banque travaille en raison de l’impact du coronavirus.

Cependant, même dans un pire scénario, l’indice industriel “ne baissera plus et rebondira même jusqu’à 5% pour mai”. “En conséquence, nous élevons notre position sur les actions européennes de neutre à positive”, déclare Bank of America. L’entité estime que le Stoxx 600 augmentera de 11% en mai.

Connexes

.