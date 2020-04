L’écart s’élève à 240 points de base: Piazza Affari perd 3%

15 avril 2020, par Alessandra Caparello

Percer le toit des 240 points de base aujourd’hui Écart Btp-Bund et le rendement sur le Trésor à 10 ans vient de marquer l‘1,93%. Un différentiel de rendement si élevé que l’on ne l’a pas vu depuis le 18 mars, lorsque la Banque centrale européenne a lancé le nouveau maxi plan d’achat d’obligations d’État pour soutenir les pays aux prises avec la pandémie de coronavirus.

Tel que rapporté Bourse italienne, selon les commerçants cependant, c’est sur des maturités courtes, jusqu’à 3 ans, que l’Italie souffre le plus des rendements qui enregistrent des augmentations à deux chiffres. En détail, le rendement à l’échéance 2 ans augmente de 20 points de base par rapport à hier et se situe autour de 1% tandis qu’à l’échéance 5 ans de référence, le rendement est de 1,37% et le BTp à 10 ans fait 1,90%.

Une révision générale des prix est en cours, selon les commerçantsRisque Italie«Avec des délais plus courts qui souffrent le plus à la fois de la situation difficile dans laquelle l’Italie vient de se retrouver en raison de la renonciation au Mes et du manque d’approbation des euro-obligations.

Les raisons de cette montée en flèche se trouvent donc principalement sur les conséquences économiques de Covid-19. Hier, le Fonds monétaire international, dans les prévisions habituelles du printemps, a précisé que l’économie mondiale était en récession avec une contraction de 3% pour l’année en cours, suivie de 5,8% en 2021. Prévisions noires en particulier pour l’Italie qui subit une contraction du PIB de 9,1% en 2020.

Sur la Piazza Affari, le Ftse Mib il marque actuellement une baisse de 3,44% à 16 954 points et les banques avec Unicredit et Bper restent lourdes avec une baisse de plus de 5%.

