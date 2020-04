L’échange à Hong Kong augmente ses revenus de 737%

La technologie Crypto et Blockchain est venue au monde pour la révolutionner. Générant un grand impact dans pratiquement tous les secteurs depuis la naissance de Bitcoin en 2008. Cependant, ce marché ne fait que faire ses premiers pas, il a donc beaucoup de place pour se développer. Comme en témoigne l’augmentation de 737% des bénéfices d’un échange à Hong Kong en 2017.

L’avance du monde crypto

Au fil des jours, la technologie Blockchain augmente son influence dans le monde entier. Participer à de plus en plus de secteurs et générer un impact positif dans des domaines aussi divers que la finance, l’éducation, l’industrie ou encore l’agriculture.

Raison pour laquelle les entreprises, les gouvernements et les organisations accordent une attention croissante aux chaînes de blocs et aux capacités qu’elles peuvent fournir. Accroître les investissements dans la recherche et le développement autour de cette technologie dans le monde.

Une tendance qui a également conduit à l’émergence de plus en plus d’entreprises, exclusivement dédiées au développement de la Blockchain et des crypto-monnaies. Passer d’échanges cryptographiques comme Binance à des entreprises qui développent des logiciels Blockchain pour les entreprises et les gouvernements, comme ce serait le cas avec Ripple.

Exchange à Hong Kong augmente ses bénéfices

Cette augmentation de la taille du marché Blockchain signifie également une augmentation du nombre d’utilisateurs, et donc des bénéfices disponibles. Eh bien, qu’il s’agisse de fournir des services financiers à une multinationale ou de facturer des commissions aux utilisateurs dans un échange, le montant d’argent qui entre dans les sociétés Blockchain augmente.

Et une bonne représentation de cela serait le cas d’OSL, une bourse à Hong Kong affiliée à BC Group. Elle a présenté une augmentation de ses revenus de 737% au cours de l’année 2019, atteignant le chiffre de 10 millions de dollars, et représentant 44% du revenu total du Groupe BC, après avoir été seulement de 6% en 2019.

Cela correspond également à une prévision d’augmentation de la valeur du marché de la cryptographie, de 5 000% jusqu’en 2024. Quand il devrait atteindre 11 billions de dollars, répartis entre tous les échanges qui font la vie de la communauté cryptographique.

Enfin, malgré la perturbation économique causée par la crise des coronavirus, la bourse de Hong Kong estime que sa croissance ne sera pas affectée négativement par celle-ci. Ce qui montre une fois de plus, la résilience des sociétés Blockchain pour faire face aux circonstances les plus défavorables, sans arrêter à tout moment leur croissance.

