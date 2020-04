Leclerc renouvelle sa victoire virtuelle au GP de Chine; Sainz ferme le top 10

À sa grande surprise, Charles Leclerc a encore donné le ton, cette fois lors de la troisième séance de qualification: Wow, je pense que c’est mon meilleur tour sur ce circuit. Il me semble que je n’ai jamais fait de 1: 29,6 ici », le jeune Monégasque de Ferrari a réfléchi à haute voix après avoir parcouru le circuit international de Shanghai à une vitesse record.

Suivi par Stoffel Vandoorne et Louis Delétraz menant jusqu’à dix minutes au compteur, Leclerc est resté en tête jusqu’au bout. Guanyu Zhou, vainqueur du premier Grand Prix officiel de Formule 1, a grimpé à la cinquième place alors que Nicholas Latifi et George Russell se sont battus pour la dernière position dans le top 3 devant Alexander Albon.

Chargement du tweet …

1251929067303194624

Finalement, les pilotes Williams sont tombés sur la grille en raison de pénalités différentes, laissant Albon juste derrière Leclerc pour le départ. Dans la course, le pilote local Zhou a immédiatement occupé la troisième position, tandis que les deux prétendants de Mercedes, Vandoorne et Gutiérrez, ont joué dans une mémoire roue à roue. L’activation du DRS au 3e tour n’a pas permis à Albon d’approcher Leclerc après que l’Anglo-Thai est resté à environ une demi-seconde de son principal rival, précisément parce qu’il a perdu le rythme et a dépassé la seconde de la 16e place dans les derniers instants.

C’est alors que les différents stratégies Ils sont entrés en jeu, avec Russell comme exemple frappant: dans une tentative de gagner du terrain, les Britanniques se sont frayé un chemin dans la voie des stands avant tout le monde, tombant à la dernière étape de la table. Ongle arrêt malheureux pour Leclerc, dans lequel il a dû attendre le passage de plusieurs pilotes pour ne pas être pénalisé d’une éventuelle libération dangereuse, l’a fait tomber juste derrière Albon, de sorte que la bataille a de nouveau été servie.

Chargement du tweet …

1251929531751051272

Carlos Sainz s’habituait au jeu vidéo dans sa première carrière, effectuant des combats comme celui qu’il avait avec Callum Illot, à bord de la Ferrari virtuelle, après un début turbulent dans lequel il a frappé contre les protections. Son partenaire a de nouveau souffert gremlins techniques qui l’accompagne depuis le début de cette compétition alternative, c’est pourquoi il n’a même pas pu participer au classement.

Dès le début de la tour 11Leclerc a réalisé un Albon qui n’allait pas abandonner si vite, qu’il a imposé une résistance supplémentaire et était sur le point de reprendre la position pour plusieurs tours, mais Leclerc était le vainqueur définitif. Une fois que tous les pilotes ont fait leur seul arrêt obligatoire, Sainz étant le dernier à le faire, tout est revenu à la normale avec lequel la course a commencé.

Chargement du tweet …

1251932932379418624

Vandoorne était responsable du marquage tour rapide après tour rapide dans sa tentative de traquer Zhou, quelque chose qu’il a accompli après plusieurs tours derrière le pilote chinois dans le programme des jeunes talents de Renault. L’écart autour 2 secondes Il a continué à distancer Leclerc d’Albon, ce qui a même permis à la Ferrari de répondre aux questions des fans tout en menant, en quittant temporairement ses yeux de son écran d’accueil.