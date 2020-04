Leclerc s’ouvre avec la victoire dans le deuxième GP de F1 virtuel à Albert Park

Tout a commencé par une séance de qualification au cours de laquelle Charles Leclerc a commencé à donner le ton, Nicholas Latifi, George Russell et Lando Norris se battant pour monter sur le podium. Malgré que Christian lundgaard, pilote de Formule 2, est celui qui a finalement pris la pole position virtuelle, une pénalité de contact l’a exclu du Top 5 pour le départ, accordant la première position de départ au pilote monégasque Ferrari dans le monde réel.

Moins d’un dixième séparait le premier du tableau, avec Russell collé à Leclerc et Arthur Leclerc, frère de la première épée de Maranello en F1, terminant la troisième position pour le départ, même si cela ne durerait pas pendant de nombreux tours. Alex Albon, Nicholas Latifi et Antonio Giovinazzi occupaient respectivement les 6e, 7e et 8e positions, tandis qu’un Lando Norris qui est sorti du jeu sur le plan technologique immédiatement après le début de la course a dû se contenter de la 9e place.

Arthur Leclerc était un casse-tête pour Antonio Giovinazzi.

Avec Lundgaard au large du radar des deux voitures de course Ferrari au départ Charles a commencé à ouvrir une brèche, tandis que le pilote ART GP en F2 n’a pas abandonné. Lançant à part Albon et son coéquipier virtuel Red Bull à part, Lundgaard a rattrapé ce qui avait été perdu peu à peu et, après un dépassement spectaculaire du petit frère du Leclerc, le Danois s’est hissé à la deuxième place, prouvant ses capacités.

Giovinazzi, qui rêvait d’un siège chez Ferrari pour bien faire avec Kimi Räikkönen cette saison, avait le subir les attaques continues que propose Arthur Leclerc, laissant derrière lui après une dernière attaque sur la ligne droite principale. La même chose s’est produite entre Vandoorne et Delétraz, ce qui a donné un grand spectacle lors de plusieurs courbes et même des virages.

Après l’arrêt des stands, l’action sur piste s’est poursuivie, Button et Albon se disputent la dernière place dans le Top 10. Alors que le partenaire de Max Verstappen dans la vraie vie a pu attendre jusqu’à ce qu’il trouve l’écart, une passe de freinage de l’Anglo-Thai a permis à l’ancienne McLaren de récupérer temporairement la position, bien que la 23e soit finalement revenue à l’avant.

Avec les premières positions pratiquement décidées, l’émotion s’est concentrée sur les dernières positions du groupe des dix premiers: Button et Latifi ont lutté jusqu’à l’épuisement, tandis que Pietro Fittipaldi était celui qui allait finir par s’emparer de le dernier point virtuel, jusqu’à ce qu’un dernier glissement contre le mur soit accordé à Latifi.

Ceci a mis fin au classement général après le passage de tous les pilotes par la ligne d’arrivée.

