Leçon de leadership: comment former votre épaulard

L'entraîneur se tient sur le nez de l'épaulard et, ensemble, ils plongent au fond de la piscine. L'entraîneur déplace ses pieds vers les nageoires de la baleine et tient le gros nez. Ils sortent de l'eau et tirent 25-30 pieds dans les airs. C'est une performance à couper le souffle. La foule sait qu'elle voit quelque chose de vraiment génial. Décrivant cette astuce particulière, appelée le «Rocket Hop», l'entraîneur dit: «C'est à peu près la sensation la plus cool de tous les temps.» Qu'est-ce qu'il a fallu pour obtenir cet entraîneur et cet orque au point de pouvoir effectuer de telles cascades ensemble? Beaucoup.

Tout d'abord, les nouveaux entraîneurs suivent jusqu'à trois ans de formation avant de se mettre à l'eau avec l'une des énormes baleines de 26 pieds de long et de six tonnes. Même à ce stade, la formation proprement dite n'a pas commencé. Avant le début du processus, les formateurs apprennent à connaître la baleine et nouent une relation. Ils développent une compréhension et une affection l'un pour l'autre. Ils se font confiance. Les formateurs le décrivent comme une séquence étape par étape qui ne peux pas être précipité.

La partie la plus importante de ce processus est l'interaction quotidienne entre l'entraîneur et la baleine. Les formateurs participent à des «séances de relations» avec la baleine. Ils passent du temps en tête-à-tête ensemble: ils regardent dans les yeux de la baleine, se frottent la peau, jouent avec eux, et parfois ils nagent simplement ensemble, partageant du temps tranquille. Ce qu'ils font n'est pas aussi important que d'être simplement ensemble. Une fois que les entraîneurs se sont liés aux baleines, ils suivent un programme de formation minutieux, enseignant progressivement aux baleines à effectuer des tours qui ravissent le public. Tout au long du processus, et même après que la baleine est complètement entraînée, l'interaction personnelle avec la baleine est cruciale et doit être maintenue.

Combien de temps passez-vous avec votre peuple? Tout comme les baleines, elles ont besoin de vous comprendre et de vous faire confiance. Sortez de votre bureau et laissez-les vous connaître. Découvrez ce qui est important pour eux. Et ne prenez pas un gros bâton avec vous. N'oubliez pas la philosophie du dresseur de baleines: lorsque vous avez besoin de quelqu'un pour performer, vous devez d'abord établir un rapport qui mène à la confiance mutuelle.

Motiver les employés nécessite un investissement de temps. Vous ne pouvez pas précipiter le processus d’établissement de la confiance. Faites-leur savoir que vous vous intéressez vraiment à eux. Découvrez ce qui est important dans leur vie. Rassurez-les en leur disant que vous ne leur faites aucun mal, mais cherchez leur meilleur intérêt. Les gens se moquent de tout ce que vous savez, jusqu'à ce qu'ils sachent combien vous vous souciez.

Cette leçon a été extraite de notre livre primé de 52 leçons de leadership. Si vous avez apprécié cette leçon et que vous souhaitez en savoir plus, y compris des informations supplémentaires et des éléments d'action liés à chaque leçon, veuillez cliquer ici pour acheter votre propre copie.