L’économie argentine s’est contractée de 2,2% en 2019

Le produit intérieur brut (PIB) de l’Argentine a diminué de 2,2% en 2019, après avoir baissé de 1,1% au dernier trimestre de 2019 et n’avoir progressé au cours d’aucun autre trimestre de l’année, selon les données de l’Institut national de statistique et recensements (Indec).

La baisse cumulée a été affectée négativement par l’industrie manufacturière (-1%), le commerce (-1%) et l’intermédiation financière (-0,5%). En revanche, l’agriculture, l’élevage, la chasse et la foresterie ont progressé (1,3%).

Dans le même temps, les baisses enregistrées dans la formation brute de capital fixe (-15,9%) et la consommation privée (-6,4%) contrastent avec la hausse des exportations (9,4%). En 2019, la consommation privée représentait 64,4% du PIB mesuré aux prix courants.

Ainsi, l’estimation préliminaire du PIB faite par Indec montre que l’évolution macroéconomique du pays au quatrième trimestre a montré une variation négative de l’offre mondiale de 2,9%, due en partie à la baisse de 10,1% dans les importations de biens et services réels.

Dans la demande mondiale, une baisse de 9% de la formation brute de capital fixe a été observée, la consommation privée a baissé de 1,9%, la consommation publique a baissé de 3,1% et les exportations de biens et services réels ont enregistré une croissance de 7,4%.

Par secteur, au cours du dernier trimestre de l’année, l’agriculture (1,1%), les mines et carrières (1,6%), l’électricité, le gaz et l’eau (3,5%), l’hôtellerie et la restauration (1%) ont progressé. ), immobilier, commerce et location (0,9%), administration publique, défense et régimes obligatoires de sécurité sociale (0,8%), éducation (0,8%), services sociaux et de santé (0 , 5%) et les ménages privés avec service domestique (2,7%).

En revanche, des baisses ont été enregistrées dans les secteurs de la pêche (-19,5%), de la fabrication (-2,1%), de la construction (-8,3%), du commerce de gros, de la vente au détail et de la réparation (-2,6%). ), l’intermédiation financière (-8,6%), les autres activités de services collectifs, sociaux et personnels (-1%) et les impôts nets de subventions (-0,9%). Les activités de transport et de communication sont restées stables au cours du trimestre.

