L’économie d’argent vaut 200 milliards en Italie, une bouchée pour les entreprises

L’Italie vieillit et, par conséquent, la demande générée par la population âgée augmente. Les dépenses des plus de 65 ans dans notre pays valent 200 milliards, soit près d’un cinquième du montant total de la consommation des ménages. Et en 2030, la part vaudra environ 25% du total et en 2050 30%. La dernière analyse publiée par le Centre d’études de Confindustria, qui met en lumière le potentiel des entreprises, et plus généralement du système économique, représenté par la Silver Economy.

En ce qui concerne la consommation de plus de 65 ans – ils expliquent Massimo Rodà et Francesca G.M. Sica, les deux auteurs de la recherche – il est fait généralement référence à la part des dépenses publiques du chapitre “vieillesse” (qui représente environ 27% du total). Mais les dépenses privées ne sont pas prises en compte la demande d’aide domestique et de services de prise en charge supportée par les familles et que de l’emploi à environ 1,6 million de personneset (dans le rôle des soignants et du personnel domestique).

En réalité, les domaines qui composent l’économie du troisième âge sont plus nombreux et représentent une source importante de demande potentielle et donc une opportunité pour le système économique.

Les plus de 65 ans se caractérisent par: consommation annuelle moyenne par habitant la plus élevée, 15,7 milliers d’euros (contre 12,5 pour les moins de 35 ans); un revenu moyen plus élevé, 20 mille euros (contre 16 mille des moins de 35 ans); richesse réelle par habitant plus élevée, 232 milliers d’euros (contre 110 milliers); solidité financière supérieure, avec 1 personne âgée sur 10 endettée (contre près de 1 sur 3 parmi les moins de 40 ans); une demi-incidence de pauvreté par rapport aux moins de 35 ans (13% contre 30%); un résilience au cycle économique que le revenu annuel moyen de plus de 65 ans, entre les différents groupes d’âge, est le seul à avoir dépassé les niveaux d’avant la crise.

Personnes âgées en bonne santé, un segment attractif pour les entreprises

Plusieurs entreprises rechapent leurs produits, biens ou services à grande échelle. Le point crucial n’est donc pas tant de vieillir, mais de vieillir “bien”. En Italie, de ce point de vue, la situation est favorable: l’indicateur «espérance de vie à 65 ans» est de 21 ans, alors que selon «sans limitations d’activités», un homme de 65 ans aurait en moyenne 9,9 ans devant lui années de vie saine.

Le défi démographique

Au cours des dernières décennies, la population mondiale a augmenté rapidement, est devenue plus durable. En 2018, la population mondiale a atteint 7,6 milliards de personnes. 80% des plus de 65 ans vivent dans les 20 économies les plus développées qui produisent 85% du PIB mondial.

D’ici 2030, nombre de plus de 65 ans le milliard (contre 674 millions en 2018), soit plus de 1 sur 65 pour 10 habitants.

Le vieillissement de la population – lit-on – est l’un des défis les plus importants pour de nombreux systèmes économiques, en particulier pour l’Italie, qui se caractérise par une population à très longue durée de vie (83 ans en moyenne).

En Italie en 2018, la population l’âge de plus de 65 ans était de 13,6 millions de personnes (22,8% du total), soit une augmentation de 11% par rapport à 2012. En particulier, le groupe des seniors, les plus de 80 ans, est très nombreux (environ 4,2 millions d’individus) et représente 7% de la population italienne.

Le nombre de plus de 65 ans devrait augmenter sans interruption jusqu’en 2047, date à laquelle il sera presque égal. 20 millions de personnes, et au cours des années suivantes, on estime qu’il retombera légèrement à 17,8 millions en 2066. Len proportion de la population nationale totale, elle augmente jusqu’à 2050, puis se stabilise autour de 34%.