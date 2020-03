L’économie mondiale face à l’impact du coronavirus Covid-19

Australie

Stimulation monétaire: la Reserve Bank of Australia a réduit ses taux de 50 points de base au total dans deux décisions (25 pb lors de la réunion du 3 mars et 25 pb lors de la réunion d’urgence du 19 mars), 0,25% au comptant. Il a introduit un assouplissement quantitatif, fixant un objectif d’environ 0,25% pour les rendements obligataires.

Opérations de liquidité et de financement: Une ligne de financement de 90 000 millions de dollars australiens (53 300 millions de dollars) pour les banques au taux fixe de 0,25%. Un programme australien d’achat de 15 milliards de dollars de titres hypothécaires résidentiels et d’autres titres adossés à des actifs. Un programme de soutien australien de 715 millions de dollars pour les compagnies aériennes.

Stimulation fiscale: 66 100 dollars australiens en aide aux entreprises et paiements supplémentaires d’aide sociale. Un ensemble de subventions australiennes de 17,6 milliards de dollars pour les apprentis, les petites entreprises, les retraités et autres.

Corée du sud

Stimulation monétaire: la Banque de Corée a abaissé ses taux d’intérêt de 50 points de base à 0,75% le 16 mars.

Stimulation fiscale: budget supplémentaire de 11,7 billions de wons; 50 milliards de wons de financement d’urgence pour les petites entreprises. Le pays a temporairement assoupli les principales règles relatives aux flux de capitaux pour encourager les institutions financières locales à fournir davantage de dollars.

La Chine

Stimulation monétaire: la banque centrale a réduit son taux d’intérêt préférentiel à un an, introduit pour la première fois en août, de 10 points de base à 4,05% le 20 février, après plusieurs injections de liquidités et d’autres politiques d’assouplissement modéré. Il a réduit les liquidités que les banques doivent détenir comme réserves pour la deuxième fois cette année le 13 mars, libérant 550 milliards de yuans (79 milliards de dollars).

Liquidité et financement: la Chine a offert un financement plus facile aux petites et moyennes entreprises, augmentant les frais de prêt et d’escompte de yuans de 500 milliards de yuans le 25 février. Il a également augmenté la part des prêts de la banque politique de 350 milliards de yuans pour accorder des prêts à ces entreprises.

Stimulation fiscale – La Chine est prête à débloquer des milliards de yuans de relance budgétaire. L’augmentation des dépenses visera à stimuler les investissements dans les infrastructures, soutenus par jusqu’à 2,8 billions de yuans (394 milliards de dollars) d’obligations spéciales des gouvernements locaux, ont indiqué des sources. Le taux de déficit budgétaire national pourrait atteindre des niveaux record, ont ajouté les sources.

Diverses petites mesures et dépenses fiscales, telles que les exonérations fiscales, la réduction des frais d’énergie et les réductions de tarifs.

Le Brésil

Stimulation monétaire: la Banque centrale a réduit les taux d’intérêt de 50 points de base à 3,75% et assoupli les exigences de fonds propres des institutions financières.

Opérations de liquidité et de financement: programme de 1 200 milliards de reais (233,8 milliards de dollars) de la Banque centrale pour injecter des liquidités par l’achat de portefeuilles de prêts bancaires; de nouvelles règles qui permettent aux banques d’offrir aux entreprises et aux ménages plus de prêts et de meilleures conditions; Intervention de la banque centrale sur les marchés des changes et rachats d’obligations souveraines libellées en dollars.

Stimulation fiscale: 150 000 millions de reais d’impulsion budgétaire pour soutenir la population et l’emploi les plus vulnérables; Le décret présidentiel déclarant une urgence nationale contre les coronavirus approuvé au Congrès permet au gouvernement de renoncer à ses objectifs fiscaux et de libérer des ressources budgétaires.

