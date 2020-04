L’économie mondiale se contractera de 11% au premier semestre Blackrock ..

Lundi de la semaine dernière, le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé que l’impact économique de Covid-19 serait plus grave que la crise financière mondiale de 2008-2009, lorsque l’économie mondiale s’était contractée de 0,6%.

La pandémie de coronavirus provoque une catastrophe économique et humaine dans le monde, et certains analystes anticipent une contraction de 1,5%.

Amérique latine

En Amérique latine, les objectifs de croissance sont compromis par le coronavirus. Les pertes peuvent représenter 1,8% du PIB de la région, selon la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (Eclac).

“Ces pertes sont directement liées à la difficulté des entreprises, du gouvernement et du secteur de l’éducation à poursuivre leurs processus de production dans le contexte d’une crise qui impose la distanciation sociale comme mesure préventive pour les soins de santé”, a expliqué Eclac dans un communiqué. libération.

“Dans ce contexte, il est essentiel de profiter de la numérisation pour maintenir les collaborateurs, les équipes de travail communiquées, préserver la qualité de l’attention au citoyen ou au client et poursuivre le travail éducatif, en le faisant rapidement, étroitement et efficacement”, a-t-il ajouté.

Dans ce scénario, Xertica, un consultant technologique de la région, a mis une plateforme gratuite à la disposition des initiatives privées et des gouvernements pour les former au télétravail; Il comprend également une plate-forme, via Google Classroom, pour les étudiants et les enseignants.

