L’économie post-convoitée19 ne peut être que plus durable

par Maria Concetta Rizzo, comptable agréée – vérificatrice juridique

Après le tsunami qui a balayé presque tous les pays du monde, il est nécessaire de repenser une nouvelle économie orientée vers la poursuite de développement durable. Un rôle fondamental sera celui de l’économie sociale et solidaire où le thème central est l’attention à la personne et à l’environnement. Les entreprises s’impliqueront davantage en plaçant l’humain et l’environnement au centre de leur fonctionnement en plaçant les valeurs éthiques avant la logique du profit.

Pour les entreprises axées sur le profit et la durabilité, elles opèrent dans le but de générer des bénéfices, mais avantages sociaux et environnementaux. Le profit ne peut plus représenter le but ultime, mais au contraire, il peut être un outil pour l’inclusion des personnes, la défense du travail, une répartition plus équitable des ressources, une réduction des externalités négatives produites.

En cette période historique difficile caractérisée par l’urgence sanitaire causée par le virus Covid-19, de jours dramatiques, suspendus et incertains, il est naturel de penser que rien ne sera comme avant, et surtout ce que c’était avant que vous n’en vouliez plus. Il y a une prise de conscience de la nécessité de réconcilier le monde économique et social avec l’environnement, avec son écosystème. Un avertissement vient de nombreux chercheurs et chercheurs sur la corrélation entre le virus Covid-19 et le changement climatique.

selon Ilaria Capua, un virologue qui dirige l’un des départements de l’Institut des agents pathogènes émergents de l’Université de Floride depuis 2016 “Trois coronavirus en moins de vingt ans (Sars, Mers, Covid19) représentent une sonnette d’alarme forte. Ces phénomènes sont également liés à des changements dans l’écosystème: si l’environnement est déformé, le virus est confronté à de nouveaux invités. Si vous intervenez sur un écosystème et, si nécessaire, l’endommagez, il trouvera un nouvel équilibre. Ce qui peut souvent avoir des conséquences pathologiques sur l’homme “.

«Les graves catastrophes naturelles exigent un changement de mentalité

ce qui nous oblige à abandonner la logique du pur consumérisme e

promouvoir le respect de la création “

Albert Einstein

Aujourd’hui, plus que jamais, il est nécessaire de repenser nos comportements habituels au quotidien pour que les comportements vertueux prévalent, à la fois envers nous-mêmes et envers les autres et envers l’environnement.

Chacun devient partie prenante d’un nouveau processus visant à parvenir à un développement économique, social et environnemental plus durable. Tout d’abord, la mise en œuvre d’actions politiques pour soutenir l’entreprise en termes de demande et de consommation est nécessaire immédiatement, pour déclencher une trajectoire circulaire vertueuse. Mais des actions politiques de mise en œuvre sont également nécessaires pour inciter les entreprises à adopter de nouveaux modèles commerciaux avec une approche de la durabilité et de la responsabilité sociale dans leurs opérations commerciales et dans leurs relations avec les parties prenantes.

Il est nécessaire de donner une valeur juridique au développement durable en l’insérant définitivement comme un principe dans notre Constitution comme déjà prévu dans une proposition de loi n ° 240 du 23 mars 2018; et pourtant de rendre contraignant pour toutes les entreprises l’engagement d’intégrer certains objectifs de développement durable, les ODD envisagée par les Nations Unies dans le Programme 2030, puis en donnant de la pertinence en élaborant un rapport social.

En Italie, deux premières initiatives “timides” ont été introduites dans ce sens: le décret-loi 30 décembre 2016 sur l’information non financière et la loi 208/2015 avec l’admissibilité du statut juridique de la société de secours.

L’adoption de la directive européenne 95/2014 avec décret législatif Le 30 décembre 2016 sur les informations non financières établit l’obligation pour les sociétés cotées, les banques et les compagnies d’assurance de joindre aux états financiers un rapport contenant des informations relatives à la manière dont la société opère en ce qui concerne les questions environnementales, sociales et de personnel, concernant le respect des droits de l’homme, la lutte contre la corruption active et passive.

la profiter aux entreprises, né en Italie en 2016 avec la loi 208/2015, représente une réalité entrepreneuriale à but lucratif qui combine la finalité lucrative avec l’objectif supplémentaire d’améliorer le contexte environnemental et social dans lequel il opère à travers une disposition légale. La législation qui introduit ce type d’entreprise innovante est une législation d’avant-garde qui attribue une légitimité à cette nouvelle façon de faire des affaires et une innovation pour l’entreprise qui pour la première fois peut s’engager à mesurer les impacts que son activité génère pour le territoire et la communauté.

Certes, la société de bienfaisance représente, aujourd’hui, l’un des instruments juridiques valables pour que nous puissions combiner cette réconciliation entre le monde économique, social et environnemental à partir de laquelle nous devons recommencer après cette urgence sanitaire. La société d’avantages sociaux a dans son ADN cette détermination et cet abnégation de vouloir prendre soin du bien commun fondamental aujourd’hui pour surmonter la crise post-Covid-19 et prévenir toute crise future si vous n’agissez pas immédiatement avec des actions concrètes. La responsabilité sociale des entreprises est le levier gagnant pour surmonter les crises.

En décembre 2019, AssoBenefit est née, l’association pour les entreprises de bienfaisance afin de promouvoir et de diffuser ce modèle d’affaires et d’accroître la compétitivité du système italien.

A l’occasion d’une conférence tenue à l’Ordre des Experts Comptables et Experts Comptables de Milan, j’ai eu l’occasion de poser quelques questions au président d’Assobenefit Mauro Del Barba, ainsi que le premier signataire du projet de loi introduisant les sociétés de prévoyance en Italie, premier pays européen à avoir adopté cet instrument juridique.

MCR: Le modèle économique qui combine la finalité de la distribution des bénéfices avec celle du bénéfice commun et la mesure des impacts pour les entreprises italiennes est une véritable innovation dans le monde des affaires.

Comment en êtes-vous arrivé à l’introduction de ce nouveau modèle de faire des affaires dans une période historique où vous n’étiez pas très sensible à ces questions?

MDB: Vous avez raison, d’une part cette proposition était un peu fulgurante en Italie, personne ne s’y attendait; d’autre part, cependant, selon mon évaluation personnelle en tant que législateur, de nombreux éléments suggèrent que le tissu économique italien était au premier plan pour sa longue tradition de responsabilité sociale des entreprises, pour l’introduction de budgets sociaux, et en tout cas pour le présence d’entreprises familiales avec une tradition séculaire d’attention au territoire, de solidarité et d’attention aux générations futures. Cela a conduit à penser que l’Italie était mûre pour imiter ce que les États-Unis avaient déjà fait avec la Benefit Corporation et donc proposer le projet de loi aux sociétés de prévoyance. Un projet de loi qui est devenu loi en un clin d’œil comme il a été immédiatement apprécié par le Parlement, à tel point que le texte du projet de loi a été pleinement inclus dans la loi de stabilité de 2016.

MCR: A ce jour, chiffres en main, il semble que ce modèle économique soit de plus en plus choisi consciemment par des entreprises orientées vers un changement radical et réformiste impliquant tous ceux qui gravitent autour de l’entreprise. Les entreprises italiennes sont désormais prêtes pour ce saut qualitatif donné par la mesure des impacts générés par leur activité. À votre avis, quelles sont les raisons supplémentaires qui pourraient pousser les entrepreneurs à choisir la société de prestations comme nouveau paradigme commercial?

MDB: Jusqu’à présent, ceux qui ont choisi de “se transformer” ou de se créer en tant qu’entreprises bénéficiaires l’ont fait parce qu’ils ont reconnu dans la loi un modèle commercial qui était ce qu’ils avaient déjà adopté; comme je l’ai déjà dit, les entreprises familiales traditionnelles qui depuis des décennies respectaient déjà certains principes et qui avec cette loi ont porté une robe comme si elle avait été faite sur mesure pour elles.

Il s’agit maintenant de passer à une nouvelle phase dans laquelle d’autres sociétés “différentes” choisissent également les sociétés bénéficiaires, car pour le système italien elles peuvent et doivent construire un facteur de plus grande compétitivité. Dans le monde, désormais, les enjeux liés aux critères ESG sont des enjeux essentiels et les entreprises bénéficiaires sont les juges d’avant-garde, définitivement un avant-poste pour dominer ces enjeux. Par conséquent, pour revenir à votre question, la première motivation est l’avantage de la compétitivité, puis les premières données que nous analysons à travers la recherche montrent à la fois à l’étranger et en Italie comment ces choix apportent avec eux une plus grande résilience, surtout une plus grande rentabilité et une diminution des risques liés aux événements imprévus du marché, aux tendances climatiques et sociales qui deviennent des problèmes de plus en plus répandus pour les entreprises.

MCR: De nombreuses entreprises adoptent déjà un rapport de développement durable en mesurant leurs impacts qui communiquent à l’extérieur, sans avoir par conséquent l’obligation dans leur statut de poursuivre la double finalité lucrative et sociale. En outre, une récompense dans les marchés publics a été introduite dans la taxe liée à la loi de finances 2020 avec l’introduction de critères d’évaluation d’impact également pour les entreprises qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier des avantages. A ce stade, on se demande pourquoi une entreprise doit choisir de prendre le statut de société de prévoyance. Comment répondriez-vous.

MDB: En attendant, j’espère qu’ils ne le font pas pour cette dernière innovation importante, c’est-à-dire pour l’avantage dont bénéficient les entreprises et, en général, les entreprises qui réalisent une analyse d’impact dans les appels d’offres publics ont maintenant; sans aucun doute, il s’agit d’un avantage tangible, en réalité la raison pour laquelle la «transformation» dans les sociétés de secours devient importante, nous la comprenons en inversant la question: je dirais à ces sociétés pourquoi ne devraient-elles pas être transformées en sociétés de prestations?

Surtout s’ils adoptent déjà le bilan social et qui, par conséquent, ont cru et investi dans ce type d’activité; avec le statut juridique des sociétés de secours, elles peuvent cristalliser et consolider leur choix pour l’avenir et se mesurer avec un instrument, reconnaissable par les marchés italien et étranger, en particulier elles “se mesurent” à travers l’analyse d’impact qui est une nouveauté par rapport à à ceux qui adoptent le simple bilan social. Et je dirais aux entreprises qui ont investi dans le rapport social de faire un pas de plus ou, comme le dit notre slogan, qui profite commence, donc, pour vraiment commencer ce nouveau championnat, être une société de bienfaisance est fondamental.

MCR: AssoBenefit est née l’année dernière, l’association nationale des sociétés de secours, dont vous êtes le fondateur et le président. Quels objectifs il se fixe et quelles stratégies il entend mettre en œuvre.

MDB: Nous avons un objectif résolument ambitieux que nous pouvons partager avec de nombreux partenaires, c’est-à-dire l’objectif de changer le développement économique italien en le rendant durable. Nous pensons que les sociétés de bienfaisance, ou plutôt d’augmenter le nombre de sociétés de bienfaisance, est l’un des facteurs, peut-être le principal facteur, pour atteindre cet objectif.

En ce qui concerne les stratégies précisément pour l’étendue de cet objectif, nous devons construire un réseau de sujets, parmi lesquels les professionnels sont certainement en concurrence en tant qu’acteurs principaux, mais aussi les universités et les centres de recherche eux-mêmes. Par ailleurs, de nombreuses associations et fondations que nous rencontrons ont décidé que le thème des entreprises de bienfaisance se confondait bien avec leur vocation natale. Nous souhaitons donc construire cette alliance très large dans le but de faire de l’Italie cette place dans le monde où la durabilité est avant tout pratiquée par l’entreprise.

Par conséquent, “Who Benefit commence” est définitivement sur la bonne voie pour prendre soin du bien commun. Une entreprise solidaire et durable implique toutes ses parties prenantes dans sa stratégie. Les actionnaires et partenaires sont avant tout conscients que c’est le seul moyen de survivre sur le marché, que les fournisseurs doivent être éduqués et impliqués dans le passage à la mise en œuvre de pratiques durables visant à mesurer et réduire leur impact, qu’il faut penser au bien-être de ses employés, que les clients croiront à la réputation de la marque et à la fidélité de la communauté dans laquelle l’entreprise opère.