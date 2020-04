Leçons d’une pandémie

À son tour, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué que notre pays a consacré 5,5% du PIB national en 2018 aux soins médicaux, contrairement aux États-Unis qui en ont désigné 16,9% ou au Chili 8,9%. Sur le montant pour le Mexique, moins de 3% correspond aux dépenses publiques et 2,3% du PIB est une dépense directement engagée par les familles pour acquérir des services de santé.

Les faiblesses du secteur de la santé ne sont pas nouvelles, mais la menace du Covid-19 génère des pressions auxquelles nous n’étions pas préparés. D’une part, les matériaux de guérison, les médicaments et les installations adéquats sont insuffisants pour traiter le nombre prévu de patients qui auront besoin de soins hospitaliers, même dans les estimations les plus prudentes.

En revanche, il n’y a pas suffisamment de médecins ou d’infirmières spécialisés qui savent comment traiter les cas les plus critiques, car la plupart d’entre eux sont concentrés dans les zones urbaines.

Le manque de coordination des autorités, ajouté à la réduction du budget alloué au secteur de la santé, la réduction du personnel et un nouveau système d’achat de médicaments présentant des déficiences structurelles, sont quelques-uns des piliers visiblement fragiles qui, au niveau fédéral et local, pourraient compliquer la réponse à cette menace mondiale.

Le Mexique n’est plus spectateur face à la pandémie. Nous verrons plus tard à quelle vitesse la réponse d’atténuation a été et à quel point les politiques qui ont été adoptées ont été efficaces. Cette crise sanitaire passera et elle aura montré combien il est crucial d’avoir un système de santé avec plus de ressources et plus flexible pour sauver des vies, même dans un scénario aussi défavorable que celui-ci.

