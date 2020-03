Leçons Tatiana Arias a appris de la création de mouvements entrepreneuriaux hispaniques

Ce que signifie croire en «et» pas «ou».

Mars

12, 2020

Qui êtes vous

Tatiana Arias: Je suis un investisseur, un mentor, un auteur et un entrepreneur basé en Colombie. Je crois que l’amour est la force la plus puissante pour guérir et se manifester. J’ai consacré ma vie à rappeler à l’humanité, en particulier à la communauté hispanique, comment vivre en abondance, être heureux et réaliser ses rêves.

Chaque jour, je me réveille pour servir à travers mon livre, une formation en ligne, les médias sociaux et des événements, auxquels des milliers de personnes ont participé dans plus de 20 pays. Je crois que les communautés sont le moyen d’accomplir plus que nous ne pouvons individuellement. C’est pourquoi j’ai créé deux des plus grands mouvements en espagnol. Le Financial Happiness System a aidé les gens à rembourser plus de 1,6 million de dollars de dettes, et Movimiento RED a aidé plus de 1 000 femmes entrepreneures à réaliser leurs rêves et à réussir dans les entreprises.

Quel est l’un de vos moments les plus fiers?

Tatiana Arias: J’ai commencé mon activité en ligne en rêvant de liberté et en atteignant des millions de personnes. Tout le monde m’a dit qu’il était impossible d’avoir un lancement à sept chiffres sur le marché hispanique. Cela n’avait jamais été fait auparavant, soi-disant parce que les Hispaniques gagnent si peu d’argent.

Je n’y croyais pas, alors j’ai rassemblé une équipe pour y arriver. Nous avons travaillé sans relâche et avons envisagé de renoncer mille fois, mais nous ne l’avons jamais fait. En juin 2018, nous l’avons fait. À ce jour, mon programme Wealth Academy et Mastermind est le seul lancement à sept chiffres d’une femme sur le marché hispanique. Mais ce n’était pas une question d’argent. Si nous l’avons fait, vous le pouvez aussi. Le chemin est ouvert.

Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans votre entreprise en ce moment?

Tatiana Arias: Que nous entrons dans l’histoire de la communauté hispanique. Nous sommes des milliers de familles avec un bonheur financier et des femmes qui se souviennent qu’elles peuvent réussir dans un lieu de compassion, de gentillesse et d’amour plutôt que d’essayer dur et agissant de garce.

J’ai essayé cet itinéraire et cela a fonctionné pendant un certain temps. Mais j’étais fatigué et malheureux. C’était effrayant de changer, mais ce fut le plus beau voyage. Grâce à mon travail et au partage de mon histoire dans mon livre «Love Heals», d’autres femmes se souviennent que l’amour est le meilleur partenaire commercial.

Quelle est votre citation préférée?

Tatiana Arias: “Ce dont rêve votre cœur vous appartient déjà.” Je l’ai dit il y a quelques années, et c’est devenu mon conducteur quotidien – même si je l’aime plus en espagnol. Je médite dessus pendant les jours difficiles, en plaçant une main sur mon cœur et en me rappelant de faire confiance, de le voir déjà manifesté et d’avoir l’impression qu’il m’appartient déjà.

Rien n’est impossible. Si je rêve de quelque chose, je peux le réaliser. Il est déjà là, attendant que j’y arrive – en traversant mes pensées, mes émotions, mes paroles et mes actions quotidiennes. Cela est également vrai pour vous.

Quel a été votre échec le plus grand et le plus douloureux?

Tatiana Arias: Quand j’avais 32 ans, j’étais la meilleure employée d’une entreprise de marketing de réseau. Je pensais l’avoir fait. J’avais de l’argent et une belle voiture et je vivais la vie de mes rêves. Mais quand j’ai créé une entreprise de formation à côté, mon patron a décidé que c’était contre mon contrat – alors je l’ai annulé.

En un jour, mon revenu mensuel de 20 000 $ a disparu et je n’étais pas préparé. J’avais 70 000 $ de dettes et je suis tombé malade et j’ai eu peur. Je suis passée d’une vie luxueuse à une incapacité à payer mes factures. J’ai déclaré faillite, sans savoir quoi faire ensuite.

Je me suis libéré de ma dette grâce au travail sur l’état d’esprit, à la prise de parole en public, au mentorat et à la gestion de patrimoine, mais cela a pris deux ans. J’ai appris que chaque automne est le début de quelque chose de plus grand. Ce fut le début de tout ce que j’enseigne et fais aujourd’hui. Heureusement, j’aime le riz, les haricots et les lentilles – parce que j’ai dû en manger tellement pendant un certain temps.

Comment définissez-vous un grand leadership?

Tatiana Arias: Un bon leadership ne peut venir que de vous diriger d’abord et d’avoir le courage d’être ouvert et vulnérable face à vos forces et vos faiblesses. Un grand leader sait, montre et montre le chemin. Les suiveurs sont comme des enfants: ils font ce qu’ils voient, pas ce qu’on leur dit de faire. Je crois qu’il faut vivre ton discours, c’est ainsi que je mène.

Comment évaluez-vous une bonne affaire?

Tatiana Arias: Premièrement, je me pose la question: quelle est ma croyance au sujet de cette industrie ou entreprise? Si j’ai une croyance limitante dans ce domaine, je le répare et je continue. Si mon instinct dit non, je ne vais pas plus loin.

Deuxièmement, je me demande si je connais et j’aime l’industrie et si je veux en savoir plus. Ces questions me disent si je suis prêt à investir mon énergie là-bas pour que l’argent coule – parce que l’argent est de l’énergie.

Troisièmement, je pose les questions difficiles sur les chiffres et je passe par différents scénarios. J’adore demander aux autres ce qu’ils voient et ressentent et je demande généralement à mon frère de le faire pour moi. Ce n’est qu’alors que j’envisage d’aller plus loin.

On me demande souvent quelles sont les meilleures industries dans lesquelles investir. Ma réponse est qu’il ne s’agit pas de l’industrie; c’est à propos de toi. Il y a des millionnaires et des gens qui ont fait faillite dans tous les secteurs. Le meilleur investissement est en vous.

Quelle habitude unique vous donne 80% de vos résultats?

Tatiana Arias: Je m’observe. Je me pose constamment des questions sur la façon dont je fais les choses, mes émotions et l’intention que j’apporte à chaque partie de ma journée. Chaque fois que j’ai des pensées ou des sentiments de doute, de négativité ou de stress, je m’attrape rapidement pour qu’ils ne définissent pas mes résultats.

Il faut de la pratique pour devenir un maître de vous-même et de votre conseiller le plus sage. Apprenez à poser les bonnes questions.

Sur quoi travaillez-vous en ce moment?

Tatiana Arias: Je travaille d’abord sur moi-même chaque jour pour pouvoir diriger et servir les autres. Mon rêve est que toutes les femmes se souviennent de notre vraie nature d’amour, de gentillesse et de compassion. Je crois que lorsque nous le ferons, l’ordre sera rétabli sur la planète.

Mon travail ne fait que commencer. Nous vivons à une époque confuse où nous croyons que nous travaillons pour de l’argent, le succès signifie être occupé et notre valeur est basée sur notre apparence. Nous avons oublié que nous pouvons réussir et avoir de l’argent tout en étant gentils et aimants avec une famille. Je crois en “et”, “pas” ou “.”

Mon travail est de vous rappeler que l’argent n’est qu’un résultat. Le succès est défini par vous et personne d’autre. Vous êtes un diamant unique en son genre et votre valeur n’est pas négociable. Vous êtes pure lumière et l’amour et l’abondance sont votre droit d’aînesse.

Pour quoi voulez-vous être connu, ou que voulez-vous que votre héritage soit?

Tatiana Arias: Ce dont votre cœur rêve vous appartient déjà. C’est mon héritage. S’il y a un seul humain qui l’a fait, vous aussi, car nous sommes un. N’abandonnez jamais.

Vous n’êtes pas vos blessures; tu es l’amour qui les guérit. Trouvez de la joie dans le voyage, car vous ne trouverez un bonheur éphémère qu’en atteignant votre objectif. Tout est possible. Il suffit d’y croire. Soyez extraordinaire et créez des moments légendaires chaque jour.

Connectez-vous avec Tatiana Arias sur Instagram, Facebooket YouTube, ou lui rendre visite site web.

