L’édition spéciale de la Subaru BRZ Final Edition, le point final du japonais sur le marché

Pour l’instant, seule l’Allemagne aura une édition limitée en unités et chargée en équipements, mais un peu plus spéciale, car la Subaru BRZ devrait déjà cesser sa production. Il le fera en juillet, en attendant une toute nouvelle génération.

Accumule sur le marché pas moins de 8 ans. Le Subaru BRZ C’est l’un des modèles les plus anciens de l’entreprise qui a été mis à jour au cours de cette période, mais a déjà atteint la fin de sa vie commerciale. La marque japonaise a déjà programmé sa sortie du marché.

L’arrêt de la production aura lieu en juilletLes personnes intéressées ont donc encore le temps de mettre la main sur une unité, en attendant l’arrivée d’un tout nouveau modèle en 2021. Pendant ce temps, les clients en Allemagne peuvent profiter une édition spéciale avec beaucoup de saveurs d’adieu, qui est déjà en vente et jusqu’au septième mois de l’année.

Le Subaru BRZ Final Edition partie de la version BRZ Sport +, avec le corps peint en “Crystal Black” ou en option “Pearl Blue WR” et des jantes en alliage de 17 pouces, Freins Brembo avec étriers rouges et une suspension spécialement réglée avec Amortisseurs Sachs. Fait intéressant, la même configuration que la Toyota GT86 Black Limited.

À l’intérieur, Subaru a donné un traitement spécial avec un rembourrage de cuir noir et Alcantara, avec surpiqûres contrastées bleues sur les sièges avant, présentent également ce détail sur le soufflet du levier de vitesses, la doublure de la jante du volant multifonction et sur les panneaux de porte. Les tapis comportent le nom du modèle cousu en fil bleu, et une plaque numérotée de l’édition spéciale, en plus de l’équipement standard suivant:

Écran tactile de sept pouces Système audio à six haut-parleurs Deux ports USB à l’avant Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables et chauffants Climatisation automatique à deux zones Vitres électriques Antibrouillards à DEL

Le modèle est offert avec le même moteur à essence à quatre cylindres de 2,0 litres, qui développe une puissance maximale de 200 CV associés à une boîte manuelle à 6 vitesses de série, en standard, et avec l’option d’un automatique avec le même nombre de relations. Son prix? 40,270 Euros, et 1700 de plus si vous optez pour la boîte de vitesses automatique.

