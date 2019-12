Leeeento, c'est ainsi que les économistes voient le cycle de baisse des taux de Banxico en 2020

Les économistes ont estimé que le communiqué de la Banque du Mexique (Banxico) de jeudi envoie des signaux indiquant qu'elle reste préoccupée par les risques mondiaux et locaux, ils prévoient donc que l'assouplissement monétaire se poursuivra en 2020, mais à un rythme plus lent.

"La Banque du Mexique continuera de baisser ses taux en 2020, mais avec une attitude prudente dans un environnement incertain, les ajustements seront donc modérés et dépendront de l'évolution des risques", a déclaré Santiago Fernández, économiste à l'Intercam Casa de Bolsa.

Avec un vote divisé sur le conseil de direction, le Banque du Mexique Il a réduit son taux d'intérêt de 25 points de base pour le maintenir à 7,25%, soit 100 points de base de moins que le maximum historique qu'il avait atteint au début de l'année.

Sans manquer au marché, la Banque centrale a respecté la baisse, justifiant l'action en raison de la tendance à la baisse de l'inflation, du ralentissement plus marqué de l'économie et du comportement des marchés obligataires mondiaux et locaux.

L'autorité monétaire a souligné que le pays est confronté à des risques tels que d'éventuels ajustements de la cote de crédit de Pemex et du souverain, ainsi que la fragilité des finances publiques et une éventuelle contagion d'autres économies émergentes.

Augmentation salariale inquiète

Contrairement à la dernière décision, où deux membres ont voté pour une réduction de 50 points de base, cette fois, un seul membre a voté en faveur de cette ampleur et a souligné la préoccupation concernant l'augmentation de 20% du salaire minimum.

Alberto Ramos, économiste chez Goldman Sachs, Il a souligné que le risque d'éventuelles pressions sur les coûts de l'inflation en raison de l'augmentation des salaires croissance de la productivité Il semble avoir gagné en importance lors de cette réunion.

"Le fait qu'il y ait eu un vote dissident pour une réduction plus importante, ce qui l'équilibre des risques pour la croissance reste biaisé à la baisseet que l'écart de produits s'est encore creusé au troisième trimestre, suggère une forte probabilité de nouvelles baisses de taux au premier semestre 2020 », a-t-il déclaré.

Sergio Luna, économiste chez Citibanamex, coïncidé avec la question des salaires, et a noté que maintenant que la Fed ne déplacerait apparemment plus les taux, le conseil de direction privilégiera une approche plus dépendante des données.

«L’augmentation du salaire minimum se démarque, car Membres du conseil ils soutiennent que cela pourrait conduire à une inflation modérément plus élevée par rapport à la trajectoire d'inflation décrite dans le dernier rapport trimestriel », a déclaré l'économiste.

Fernandez a indiqué que l'importance que la banque centrale donne le contexte du ralentissement local et de la baisse des risques mondiaux, permettent de s'attendre à davantage de coupes l'an prochain (6,5% à la clôture). "La vitesse des coupes dépendra de l'environnement, mais le cycle des pertes se poursuivra vers 2020", a-t-il ajouté.

Le peso a enregistré un gain marginal par rapport au dollar hier, après la Décision de politique monétaire de Banxico, où le ton de la déclaration a imprimé un certain ton de prudence quant à la direction que suivra la politique monétaire. La devise mexicaine a récupéré 0,9 cents hier et a clôturé à 18,9530 unités.

 Avec des informations de Rubén Rivera