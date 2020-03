L’effondrement du prix du pétrole brut accélère la baisse de l’essence

Lire: Pemex, le poids et le manque de concurrence ralentissent l’essence

La baisse qui se produit actuellement dans les pompes de répartition est due à la chute du prix international du pétrole, qui est à son plus bas niveau en 18 ans, en raison de la guerre commerciale ouverte entre l’Arabie saoudite et la Russie en raison de l’absence d’accord sur face à la baisse de la demande qui se traduira par les conséquences de la pandémie COVID-19.

Les prix moyens de Magna, le carburant le plus vendu dans le pays, ont enregistré une baisse de 13,4% jusqu’à présent cette année, atteignant en moyenne 16,90 pesos le litre à l’échelle nationale, selon les chiffres du cabinet de conseil spécialisé dans le suivi des prix des plus de 11 000 stations dans le pays.

Le prix moyen de ce lundi est également le plus bas depuis le 23 janvier 2018, lorsque le litre de Magna était en moyenne de 16,89 pesos par litre, selon les chiffres de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Le gouvernement a supprimé les contrôles des prix du carburant qu’il avait maintenus pendant des décennies sur les coûts offerts dans les stations-service, et a commencé à utiliser la taxe spéciale sur la production et les services (IEPS) pour moduler la hausse et la baisse des prix de l’essence au public.

La baisse des prix de l’essence au Mexique s’est produite malgré le fait que le gouvernement maintienne la collecte de l’IEPS à son niveau maximum, c’est-à-dire sans les stimuli fiscaux que le ministère des Finances utilise à d’autres occasions pour atténuer les augmentations de le marché international.

Le coût moyen pour les automobilistes a accéléré sa chute entre le 18 et le 21 mars, avec des baisses quotidiennes d’environ 1,72% et 2,44%, les baisses les plus importantes depuis la publication des prix de l’essence, selon les calculs d’Expansion avec les chiffres de PetroIntelligence. .

