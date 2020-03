Lega la nouvelle gamme de camions Super Duty 2020

Ford a présenté au Mexique la nouvelle gamme de camions Super Duty 2020, qui se distingue par ses performances et sa nouvelle motorisation, ainsi que par sa capacité de charge et de traînée qui sont combinées avec de nouvelles technologies pour rester la gamme de camions leader sur le marché.

Parmi les nouveautés offertes par cette nouvelle série se trouve la mise à jour de deux nouveaux moteurs: un V8 essence de 7,3 L, disponible en F-450 et F-550 et un autre V8 diesel de 6,7 L Power Stroke Turbo Diesel de troisième génération, disponible Dans les F-250 F-450 et F-550, qui se distinguent par être les seuls dans l’industrie à fournir un couple de 1050 lb-pi, confirmant ainsi la philosophie de l’entreprise d’aller toujours plus loin.

De même, ces deux moteurs fonctionnent avec une nouvelle transmission automatique haute performance TorqShift à 10 rapports qui se distingue par ses améliorations suivantes telles qu’une plus grande capacité de couple pour le moteur et la prise de mouvement, une meilleure efficacité énergétique, une réduction des émissions de CO2 , 4 modes de conduite (normal, remorquage / transport, écologique, sable / neige), utilisation d’électronique et de commandes de dernière génération, meilleur rapport de transmission pour les nouveaux moteurs et durabilité accrue

La Ford Super Duty 2020 arrive avec un design renouvelé à la fois structurel et esthétique beaucoup plus imposant et plus résistant que jamais avec un châssis composé à 95% d’acier à haute résistance, 6 fois plus résistant que le précédent. Il se démarque également par ses longerons de 4 cm qui offrent plus de hauteur et de rigidité, ainsi que par l’intégration de 10 barres transversales 8 fois plus rigides.

Quant à l’extérieur, ce camion ne se concentre pas seulement sur l’esthétique avec les nouveaux phares à LED et les couvertures arrière, car sa conception de garde-boue avant et d’admission d’air en conjonction avec sa calandre ouverte, améliore le refroidissement du moteur et l’efficacité énergétique pour offrir à ses utilisateurs une meilleure expérience de conduite.

Cette gamme est la seule du segment à offrir à ses clients une durabilité, une résistance et une légèreté incroyables, grâce à son corps en alliage d’aluminium de haute résistance et de qualité militaire, ce qui lui permet de répondre aux plus hautes exigences des travaux lourds. Dans le même sens, Ford Super Duty se démarque en offrant les capacités de chargement et de déplacement les plus élevées de son histoire, ce qui en fait le leader du segment et l’option la plus fiable, capable et durable pour votre entreprise ou votre activité commerciale.

Ford Super Duty 2020 comprend les besoins de ses clients en termes de sécurité et d’assistance pour la route, il intègre donc de nouveaux éléments qui garantissent une route plus confortable, plus sûre et plus fiable. Parmi eux, l’assistance pré-collision avec freinage d’urgence automatique: cette assistance évite les risques et / ou les collisions contre les véhicules ou les piétons qui sont détectés de manière inattendue, activant automatiquement le système de freinage si nécessaire, Système de préservation de voie: cette technologie vous aide à rester au milieu de votre voie grâce à une caméra frontale qui identifie et surveille les lignes de démarcation qui existent sur la route, émettant une alerte lorsque votre véhicule quitte la route, FordPass Connect : Grâce à un modem, les utilisateurs de cette gamme de camions pourront accéder à un plus large éventail de fonctions telles que l’allumage ou la programmation de l’allumage du moteur à distance, le contrôle de l’ouverture ou de la fermeture des portes ou même l’accès aux informations Véhicule général comme: kilométrage, autonomie de carburant, pression des pneus, entre autres.

