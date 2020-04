L’égalité, une des leçons de la distance

Et c’est qu’au milieu de cette situation, il semblerait que nous ayons cessé de prêter attention aux caractéristiques différentielles auxquelles nous donnions tant d’importance. Ainsi, à distance et à travers la vie virtuelle, le sexe, les handicaps, l’ethnie, les états civils, la diversité sexuelle et même le milieu socio-économique, entre autres, ont perdu le sens auquel nous nous sommes consacrés tout ce temps.

La raison? Il s’avère que face à un petit ennemi invisible, nous sommes tous également vulnérables et partageons les mêmes angoisses et craintes concernant la santé, l’enfermement et l’avenir économique collectif et individuel. En fin de compte, nous ne devons pas être si différents.

Ces derniers jours, des informations nous ont envahis, non seulement sur le virus et la situation économique mondiale, mais aussi sur la façon de vivre à distance. Dans les entreprises, en particulier, nous nous sommes concentrés sur l’autonomisation du travail à distance et la diffusion des meilleures stratégies pour collaborer et diriger des équipes virtuelles: rester en contact avec votre équipe, promouvoir des réunions vidéo, prendre en compte les besoins, les ressources et les circonstances de la les autres, faites une pause, parlez positivement, accordez de la confiance aux autres et faites-leur confiance, soyez flexible et engagez-vous davantage à demander comment les autres font plutôt que ce qu’ils font, communiquez clairement les buts et les objectifs et partagez votre meilleur des expériences sur la façon dont vous parvenez à vous concentrer et à éviter les distractions, à respecter les temps et les espaces de déconnexion: tout le monde ne voudra pas rester en ligne tard et encore moins si vous avez du mal à dormir.

Soyez un exemple dans l’utilisation efficace de la technologie, comme les outils de partage de vidéos et de fichiers, préparez vos réunions avec un ordre du jour spécifique afin que les gens puissent se concentrer sur le sujet et ne pas participer à des réunions virtuelles en faisant plusieurs choses à la fois.

