LEGO a présenté l’impressionnant Dodge Charger de Dom

LEGO Group et Universal dévoilent le premier ensemble LEGO inspiré de la franchise mondiale à indice d’octane élevé: Fast and Furious, Strat of the New Dom’s Dodge Charger, la réplique de 1077 pièces de Fearless Street Racer Dominic Toretto avec son légendaire Dodge Charger R / T 1970 qui a ouvert la voie à l’arrivée du dernier opus de la saga Fast-F9, qui sortira en salles dans le monde entier à partir d’avril 2021.

La réplique authentique de la voiture préférée de tous les temps de Dom regorge des mêmes détails réalistes vus dans les films. Comme la version grandeur nature, le capot du chargeur LEGO Technic Dodge de Dom s’ouvre pour révéler l’emblématique moteur V8. Les fans peuvent avoir l’impression d’être dans le garage avec Dom réparant son dernier projet tout en construisant des pistons mobiles, une suspension à double triangulation, une barre de roue pour présenter les meilleurs mouvements de la voiture et (bien sûr) en mettant les bouteilles nitro dans le tronc. Si les choses deviennent trop chaudes, il y a aussi un extincteur à l’intérieur.

. L’ensemble sera disponible en précommande à partir du 30 mars sur LEGO.com et en achat dans le monde entier à partir du 27 avril 2020.

Samuel Tacchi, concepteur du chargeur LEGO Technic Dodge Charger de Dom, a déclaré: “L’action à indice d’octane élevé de la franchise Fast & Furious a captivé le cœur et l’imagination des amateurs de voitures du monde entier. Nous voulons inspirer des gens du monde entier. les âges pour explorer leur créativité en construisant quelle que soit leur passion, et nous savons que les fans de LEGO Technic et de la franchise à succès aiment les voitures cool et le plaisir alimenté par l’adrénaline. Rassemblés par cette même passion, nous travaillons très dur. Rapprochez-vous de l’équipe Universal pour donner vie au Dodge Charger de Dom dans les moindres détails afin d’inspirer les fans de Fast & Furious et les constructeurs LEGO Technic du monde entier. “

Clarification:

Le contenu affiché est sous la responsabilité de l’auteur et reflète son point de vue, mais pas l’idéologie de atraccion360.com

.