Lego augmente son bénéfice de 2,8%

Lego a réalisé un bénéfice net de 8306 millions de couronnes danoises (1111 millions d’euros) en 2019, ce qui représente une augmentation de 2,8% par rapport au résultat du fabricant danois de jouets en 2018, selon la multinationale.

Les ventes de Lego en 2019 ont atteint 38 544 millions de couronnes danoises (5 158 millions d’euros), 5,9% de plus qu’un an plus tôt. La multinationale a clôturé 2019 avec un total de 18800 employés, contre 17385 en 2018.

Lors de son dernier exercice, Lego a enregistré une marge opérationnelle de 28,1%, inférieure à 29,6%, tandis que la rentabilité des ressources propres (RoE) s’établit à 37,8% contre 38% en 2018.

Les ventes de Lego ont augmenté de 4% en Amérique, atteignant 14 328 millions de couronnes (1 917 millions d’euros) et 2,7% en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, à 17 089 millions de couronnes (2 287 millions d’euros), tandis que En Asie-Pacifique, le chiffre d’affaires de la société progresse de 22%, à 6 676 millions de couronnes (893 millions d’euros).

“Ce fut une année solide au cours de laquelle nous avons fait mieux que le secteur du jouet et augmenté nos ventes aux consommateurs et notre part sur tous nos grands marchés”, a déclaré Niels Christiansen.

Il y a quelques semaines, Jens Nygaard Knudsen, créateur des célèbres figures articulées est décédé, à 78 ans, des suites de la sclérose latérale amyotrophique dont il souffrait.

Knudsen a été, entre 1968 et 2000, designer à la société de jouets Lego. Dans les années 70, il a conçu le célèbre homme jaune de quatre centimètres de haut, avec des bras et des jambes mobiles en complément des blocs de construction.

Les figurines Geyperman, Nancy et LEGO, parmi les jouets qui composeront ce samedi le " Madrid Toy Show " Jouets anciens et de collection comme Geyperman, Nancy et LEGO seront présents ce samedi à l'IES Virgen de la Paloma lors d'une nouvelle édition du " Madrid Toy Show ", une foire de collection qui est organisée chaque premier samedi du mois.

Le public visitant la foire aura la possibilité d’acquérir des jouets des années 70 et 80, à travers les personnages qui ont marqué une époque comme Geyperman, Madelman ou Airgamboys, jusqu’aux dernières figurines Star Wars, Playmobil, LEGO, FUNKO.

