Lego parcourt l’expansion des magasins dans un contexte de croissance des bénéfices

Lego a affiché des bénéfices annuels plus élevés et a annoncé son intention d’augmenter les investissements dans les magasins et en ligne avec environ 150 nouveaux points de vente dans le monde.

La marque et le détaillant de jouets, qui compte désormais 570 magasins dans le monde, a déclaré vouloir exploiter une demande d’expériences plus «immersives» dans son parc de magasins.

Après avoir ouvert 150 magasins en 2019, il vise à égaler cela avec 150 autres en 2020, dont 80 à travers la Chine, car il vise à étendre son empreinte dans le pays à 220.

Le directeur général du groupe Lego, Niels Christiansen, a déclaré qu’il était «trop tôt» pour dire quel serait l’impact du coronavirus sur le groupe.

Cependant, il a souligné que cela “ne change pas notre stratégie” ou les plans d’investissement à long terme.

Les résultats ont montré une augmentation de trois pour cent des bénéfices nets à 8,3 milliards de couronnes danoises (970 millions de livres sterling) sur des revenus supérieurs de six pour cent à 38,5 milliards de couronnes danoises (4,5 milliards de livres sterling).

Le groupe a également salué une augmentation de 27% des ventes en ligne après la refonte de son site Web.

Il a vu de fortes ventes de ses gammes sous licence, telles que Harry Potter et Marvel’s Avengers, mais ses produits de base ont été les artistes les plus remarquables grâce à une forte demande pour Lego City, Lego Classic et Lego Technic.

Les ventes ont augmenté sur tous ses marchés, avec une croissance à un chiffre en Europe occidentale, y compris au Royaume-Uni et dans les Amériques, tandis que la Chine a connu une croissance «à deux chiffres».

«Ce fut une année solide où nous avons surclassé l’industrie du jouet et augmenté les ventes aux consommateurs et la part de marché sur tous nos plus grands marchés», a déclaré Christiansen.

Au sujet des dépenses dans ses magasins et son site Web, il a ajouté: «Les consommateurs recherchent des expériences de marque immersives en magasin, ainsi que de la valeur et de la commodité en ligne.

«Nous augmentons les investissements dans tous nos canaux de vente au détail et travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires pour entrer en contact avec les gens où et comment ils veulent faire leurs achats.»

Il s’agit de la deuxième année de croissance des bénéfices après une baisse des ventes en 2017 difficile pour Lego.

Christiansen a pris la barre cette année-là et a aidé à ramener le groupe à la croissance.

En plus de la rénovation des magasins et de son site Web, il a supervisé l’acquisition de BrickLink, la plus grande plate-forme numérique au monde pour les fans de Lego adultes, et a lancé Lego Hidden Side, qui combine des ensembles de construction réguliers avec la réalité augmentée.

