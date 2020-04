Legrenzi: la vérité des marchés révélée par le temps

Cet article fait partie du long dossier “Ecrivez votre demain aujourd’hui” publié dans le numéro d’avril du magazine Wall Street Italia.

“Le temps est le plus sage, car il découvre toujours tout“: Cette maxime, attribuée à l’ancien philosophe Thales cela ne pouvait être utile qu’en essayant d’évaluer le risque d’investissement. Selon le psychologue Paolo Legrenzien fait, “la vérité des marchés se révèle au fil du temps” et, plus en détail, elle prend la forme “d’une longue ascension entrecoupée de courtes périodes de manque à gagner”. En effet, si “une fenêtre de dix ans est dépassée, les gains émergent dans leur linéarité”.

Dans un article publié dans le numéro d’avril du magazine Wall Street Italie Legrenzi a souligné comment les fluctuations des marchés boursiers, car ils sont plus traumatisants également sur le plan psychologique, faire apparaître les actions de manière disproportionnée et risquée.

“Le niveau général des craintes pour l’avenir doit être abaissé, en raison de la

Tagio craint des virus “, écrit Legrenzi,” en ce qui concerne les marchés boursiers et les autres marchés financiers, c’est le contraire qui se produit: la prime de risque, qui récompense les actions considérées par les plus risquées que les autres investissements, manifeste inévitablement la ses effets bénéfiques mais uniquement pendant de longues périodes “.

Une “prudence excessive” pourrait s’avérer très contre-productive dans la période qui suit l’urgence du coronavirus. En effet, les banques centrales maintiendront longtemps les taux d’intérêt bas pour favoriser la solvabilité des débiteurs (dont les charges auront augmenté après la crise); cela se traduira par une très faible marge bénéficiaire pour les investisseurs obligataires. C’est pourquoi les actions sont destinées à rester la classe d’actifs la plus attractive pour les investissements à long terme.

“Compte tenu du fait que les quelque 9 000 milliards d’épargne italiennes sont investies à plus de 90% en Italie et en euros, il est bon de se développer sur les marchés qui seront le moins touchés par la crise industrielle et commerciale comme immatérielle (Nasdaq). Il s’agit d’agrandir l’espace en augmentant la part en dollars américains “, a suggéré Legrenzi. “La peur des pertes en capital et des événements inattendus ont incité les épargnants à conserver plus de 1 500 milliards de liquidités et environ 500 milliards d’euros investis sous peu”, et, a conclu Legrenzi, “ces investissements ne réussissent pas. pour compenser même l’inflation ».