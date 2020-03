L’EMA exhorte les entreprises à s’y accrocher

L’EMA – Employers & Manufacturers Association – exhorte ses membres à s’y tenir alors que la réalité mord avec le premier jour de la fermeture forcée de quatre semaines du pays.

«Nous savons que les entreprises sont vraiment en difficulté, mais il est réconfortant d’entendre nos membres et d’autres entreprises qui ont fait appel à notre AdviceLine se concentrer sur la façon dont ils peuvent prendre soin de leurs employés et maintenir l’entreprise à flot jusqu’à ce que les restrictions soient levées et que les choses commencent à revenir vers certains. niveau de normalité », explique le directeur général Brett O’Riley.

«Alors que les volumes d’appels ont été extrêmes – jusqu’à 1 000 par jour par rapport à des volumes normaux de 100 à 150 par jour – la majeure partie des appels concerne la gestion de la combinaison des majorations de salaire et des subventions du gouvernement, et correspondant aux attentes du gouvernement selon lesquelles les employeurs essaieront de continuer à payer au moins 80% des salaires et traitements normaux.

«C’est très difficile et nous savons que certains employeurs ne peuvent tout simplement pas répondre à cette attente, mais nous voyons également nos employeurs faire de grands efforts pour essayer de faire en sorte que cela fonctionne. Ils sont assez créatifs en ce qui concerne les options de travail à domicile et de redéploiement, certains changeant même l’orientation de leur production pour répondre aux besoins créés par l’effort national pour contenir ce virus.

«Bien que l’utilisation des congés de maladie soit la première option pour aider à gérer les coûts, nous savons également que les employeurs discutent avec le personnel de l’utilisation d’autres options de congés pour gérer la fermeture. Les employeurs ne peuvent pas les forcer à utiliser ces options de congé, mais nous sommes conscients de cas où le personnel reconnaît la gravité de la situation et offre volontairement des droits à congé.

«Cette approche commune aidera à faire avancer les entreprises. Bien sûr, tous les employés ne sont pas en mesure de le faire et, bien entendu, les employeurs ne devraient pas s’attendre à ce que leur personnel abandonne ces autres droits à congé. »

O’Riley a souligné qu’il y avait d’autres voies d’assistance qui venaient d’être mises en place pour les entreprises et que le gouvernement était très clair qu’il était disposé à continuer d’évoluer ces ensembles tels que le système de garantie financière.

«Nous recevons déjà des commentaires selon lesquels le seuil de 250 000 $ pourrait être trop bas et nous transmettons ces commentaires au ministre des Finances, Grant Robertson. Il existe également des options utilisées à l’étranger, un système de congé, où les employeurs conservent effectivement la relation de travail avec le personnel, mais la maintiennent temporairement, donnant au personnel un accès immédiat aux prestations de soutien social.

«Cela signifie que les employeurs n’ont pas à passer par le processus de licenciement puis de réembauche à une date ultérieure. Techniquement, vos employés restent des employés mais peuvent accéder à l’assistance dont ils peuvent avoir besoin et, lorsque la reprise survient, vous pouvez immédiatement redéployer le personnel que vous connaissez et en qui vous avez confiance. »

O’Riley a déclaré que l’EMA et ses collègues membres du réseau à travers le pays avaient obtenu un statut commercial essentiel et restaient ouverts à offrir une assistance aux membres pendant la crise actuelle.

«Nos équipes juridiques, de conseil et AdviceLine sont toutes en place pour fournir un soutien aux entreprises qui tentent de les surmonter tout en restant viables. Notre objectif est d’essayer d’aider à identifier les options qui maintiendront les entreprises viables et en forme pour recommencer à négocier dès la fin des restrictions et nous verrons quelque chose comme la normalité revenir. »

– Auckland 0800 300 362 (Upper North Island: EMA)

– Wellington 0800 800 362 (Lower North Island et Marlborough: Business Central)

– Christchurch 0800 50 50 96 (Canterbury et côte ouest: Chambre de commerce des employeurs de Canterbury)

– Dunedin 0508 656 757 (Otago et Southland: Otago Southland Employers ’Association)