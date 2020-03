L’Emilie-Romagne est la région où le vin frais et convivial est né

Cardullo raconte que lors de sa visite en Émilie-Romagne, il s’est rendu compte qu’il y avait des gens très travailleurs, amusants et sociables. Précisément, cette région est l’une des plus importantes du pays en termes de culture, technologie et gastronomie; Des signatures comme Ferrari, Ducati et Maserati ont émergé, et c’est là que le type de raisin qui donne son nom au célèbre vin italien est né.

“Le vin est social, mais dans ce cas, le Riunite est plus social qu’un autre car c’est un vin agréable, jeune, fruité, à faible teneur en alcool, pour être ensemble et passer un bon moment.”

Et c’est sous ce concept, qu’elle est passée de la Coopérative Cantina avec l’union de neuf agriculteurs, à la Cooperativa Cantine Riunite en 1960 et à une entreprise moderne en 1990.

L’histoire de la vinification en Amérique a été renforcée en 1992, lorsque Cardullo a déménagé à San Diego, en Californie, pour voyager à travers le continent et être l’un des principaux promoteurs de la culture du vin italien. En 1993, elle a vendu ses quatre premiers conteneurs au Mexique, bien que la marque ait été positionnée dans ce pays pendant environ huit ans.

Actuellement, Riunite compte environ 2 000 agriculteurs et est le principal producteur de vins mousseux d’Italie et de Lambrusco, avec un pourcentage d’exportation de 40%. En plus du Lambrusco traditionnel, la maison fabrique, entre autres, les mousseux, Volare Prosseco, Trebbiano Moscato, Blanco, Maschio dei Cavalieri, Rosé et Vibrante.

.