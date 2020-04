L’emploi a augmenté de 1,8% en février et les salaires de 0,9%, mais les ventes ont diminué de 0,2%

L’emploi dans les grandes entreprises a augmenté de 1,8% au cours du dernier mois de février, et le salaire de 0,9%, tandis que les ventes ont chuté de deux dixièmes, la première fois depuis septembre 2012.

La dernière enquête “ Ventes, emploi et salaires des grandes entreprises ”, préparée par l’administration fiscale, montre qu’en février, l’emploi dans les grandes entreprises a augmenté d’environ 1,8% sur un an, comme en janvier , mais deux dixièmes de moins qu’en décembre 2019.

L’AEAT a expliqué qu’en enregistrant les mêmes données qu’en janvier la modération de la croissance qui était déjà évidente l’année dernière a été ralentie.

En revanche, le salaire brut moyen a augmenté de 0,9%, comme en 2019 et comme cela s’est produit, avec peu de changements, au cours de l’année dernière.

Les ventes totales des grandes entreprises ont cédé 0,2% en février, contre une augmentation d’un dixième de janvier ou une croissance de sept dixièmes en décembre 2019.

L’Administration fiscale a précisé qu’en janvier et février de la même année, une «quasi-stagnation» de ces derniers peut être observée par rapport à l’année dernière, en supposant le premier record négatif depuis septembre 2012.

Selon ce que rapporte l’AEAT, l’évolution des ventes intérieures a déterminé le tout, tandis qu’un dynamisme accru des exportations a été observé.

Les ventes domestiques ont diminué de 0,4%, par rapport à la stagnation enregistrée en janvier et à la hausse de 0,4% en décembre 2019.

En revanche, les exportations des grandes entreprises ont augmenté leur hausse à 0,8%, six dixièmes de plus qu’en janvier, du fait des ventes aux pays tiers, bien que trois de moins qu’en décembre et loin de la moyenne de 3,1% pour l’année. passé.

Les exportations vers l’Union européenne ont augmenté de 0,5%, cinq dixièmes de moins que le mois précédent, tandis qu’à destination des tiers, elles ont augmenté de 1,1%.

Les importations des grandes entreprises ont augmenté de 1,1% en janvier, contre une baisse de 0,9% en décembre.

Connexes

.