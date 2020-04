L’emploi formel au Mexique connaît le pire trimestre de la dernière décennie

Selon un communiqué de l’IMSS, au 31 mars, 20 482 943 emplois avaient été enregistrés, dont 85,9% étaient permanents et les autres temporaires, un pourcentage qui est resté constant ces dernières années. Le salaire de cotisation de base au troisième mois de l’année a atteint 399,3 pesos, soit une augmentation annuelle nominale de 7,1%.

Les États où les pertes d’emplois sont les plus importantes sont Quintana Roo, avec une baisse de 7,4% des filiales de l’IMSS, Baja California Sur, où elle a chuté de 3,6%, Coahuila (-1,6%) et Guerrero (-1,6%). L’autre côté de la médaille est Tabasco, où l’emploi a augmenté de 4,4% et Campeche, où il a augmenté de 4%.

Par secteur, ceux qui ont enregistré le plus de destructions d’emplois ont été l’industrie de la construction, qui a perdu 2,7% de ses emplois par rapport à mars 2019, l’extraction (-2,4%), la transformation (-0,8%) et des services aux entreprises, en baisse de 0,4%. Celui qui a connu la plus forte croissance de l’emploi est celui des transports et des communications, qui a augmenté son personnel embauché de 5,2%.

La situation ne semble pas s’améliorer en avril. Mercredi dernier, Luisa Alcade, secrétaire au Travail et à la Prévoyance sociale, a indiqué lors de la conférence matinale du président Andrés Manuel López Obrador qu’en moins d’un mois au Mexique, entre le 13 mars et le 6 avril, 346 878 emplois ont été perdus. Travail affilié auprès de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), produit de la pandémie de coronavirus Covid-19.

Le secrétaire au Travail a souligné le fait que, du jour au lendemain, les entreprises ont licencié l’ensemble de leurs effectifs.

Les chambres d’affaires ont mis en garde contre les dommages à l’emploi qui seront générés par le manque de soutien du gouvernement fédéral visant à atténuer la pression fiscale des entreprises, qui ont demandé à plusieurs reprises un ajournement des paiements d’impôts. La mesure a été rejetée par le gouvernement.

