L’énergie électrique dans un boîtier compact

Il s’agit d’HyperPower Tecnhnologies, une entreprise qui a développé un entraînement électrique compact pouvant offrir des chiffres impressionnants, avec une taille de seulement 43 centimètres de diamètre.

Et c’est que, malgré ses petites dimensions, le QFM-360-X est capable de développer 1360 chevaux. La chose la plus intéressante à propos de tout cela est que ses créateurs ont conçu un produit évolutif, de sorte que plusieurs unités peuvent être jointes.

En effet, l’objectif final de cette société est de pouvoir coupler 10 moteurs pour pouvoir former une hélice capable de proposer 13.600 chevaux, bien qu’ils ne précisent pas s’ils disposent également d’une batterie capable de l’alimenter pendant un temps raisonnable et fonctionnel.

Cette configuration n’est pas destinée à un véhicule routier, mais à des applications dans l’industrie aérospatiale, les trains à grande vitesse et les véhicules miniers, entre autres. Cela n’enlève rien pour que l’on puisse voir dans un futur proche des sports électriques super homologués pour la rue équipés d’une ou deux unités de ce type.

Le moteur est déjà en production et la première démonstration de son grand potentiel a été réalisée en collaboration avec l’équipe de course Top EV Racing, sur une piste en Australie, dans un véhicule dragster équipé de quatre de ces moteurs, totalisant 5440 chevaux. de force et un couple énorme de 16 963 pieds-livres.

Ce sont certainement des chiffres qui attirent l’attention, surtout lorsque vous découvrez que ce véhicule est capable d’atteindre 200 km / h à partir de zéro en 0,8 seconde.

