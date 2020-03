L’entraîneur exécutif John O’Connor sur la gestion de la confusion et de l’incertitude

«L’état qui ne sait pas» est ce qui nous déclenche le plus, explique l’entrepreneur.

Qui êtes vous

John O’Connor: Je travaille avec des PDG, des entrepreneurs et des chefs d’entreprise qui veulent non seulement performer à un niveau élevé, mais aussi accéder aux parties les plus profondes d’eux-mêmes, maîtriser leur état mental et émotionnel et communiquer avec eux-mêmes et les autres.

Je crois qu’il y a un potentiel en chacun de nous attendant d’être activé. Avec les bonnes compétences et les bons conseils, nous pouvons transformer notre identité et débloquer une façon d’être radicalement différente de celle que nous vivons actuellement.

En quoi êtes-vous plus qualifié que la plupart des gens dans le monde?

John O’Connor: Au cours des 25 dernières années, j’ai passé plus de 20000 heures à travailler en tête-à-tête avec des gens, à créer un espace sûr pour partager ce qui se passe réellement dans leur vie et pour être eux-mêmes honnêtement, sans jugement.

La connexion avec les parties de nous-mêmes qui ont été gelées par le traumatisme, la honte, la confusion et la culpabilité crée un mouvement, une compréhension, une acceptation, une guérison et une clarté autour de ce que nous voulons dans la vie. Lorsque nous ralentissons et nous connectons avec notre expérience, nous exploitons notre sagesse intérieure, nos conseils et nos ressources, ce qui est gratifiant et stimulant. À partir de cet endroit, nous pouvons apparaître comme nous-mêmes: féroces, tendres et ludiques.

Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans votre entreprise en ce moment?

John O’Connor: Au cours d’une méditation profonde il y a cinq ans, j’ai reçu une vision de ce que je créerais ensuite dans mon entreprise. J’ai été époustouflé par ce que j’ai vu, mais après quelques jours, j’ai perdu cette connexion. Au fil des ans, il semblait parfois que cette vision réapparaissait, mais pour une raison quelconque, je ne pouvais rien y faire. Parfois, les choses ont besoin de temps pour incuber avant de venir au monde.

Je suis excité parce que j’ai renoué avec cette vision lorsque nous avons terminé notre première formation en utilisant un nouveau cadre, le modèle CORE. Ce cadre permet aux autres de se connecter avec eux-mêmes d’une manière simple mais profonde, leur donnant accès à leurs parties les plus profondes, inconscientes créatives et les plus puissantes. Les résultats ont été incroyables et notre premier entraînement de week-end débutera en avril 2020.

Qu’avez-vous appris de votre mentor préféré?

John O’Connor: Le concept de mantras relationnels a changé ma vie et celle des milliers de personnes que je forme. Je l’ai appris de mon mentor, Steven Gilligan, qui l’a appris de son professeur, Milton Erickson, le psychiatre qui a joué un rôle clé dans le développement de l’hypnose. C’est une façon de réagir lorsque vous ne savez pas pourquoi une sensation ou une sensation survient dans le corps et que vous vous sentez confus, incertain ou déclenché.

Lorsque cela se produit, faites une pause, respirez profondément, connectez-vous à la sensation et localisez où vous la ressentez. Dites-vous: “N’est-ce pas intéressant?” Accueillez le sentiment, connectez-le à l’énoncé «Cela doit avoir du sens» et observez ce qui se passe lorsque vous vous détendez et relâchez la tension. Ce qui nous déclenche le plus, c’est l’état de «ne pas savoir». Quand nous disons: «Je ne sais pas», nous sonnons inconsciemment l’alarme que «c’est mauvais», ce qui peut déclencher l’impuissance et le désespoir.

Quels conseils donneriez-vous à votre jeune moi?

John O’Connor: Trouvez un groupe d’hommes et engagez-vous pleinement. Quand j’avais 32 ans, un ami m’a présenté un groupe de David Deida. Chaque semaine, nous avons revu les enseignements de son livre à succès, «La voie de l’homme supérieur». J’ai appris que j’avais un traumatisme profond autour des hommes. La peur du conflit, la violence et ma propre colère m’empêchaient de dire ma vérité et d’entrer pleinement dans ma vie, qui était une source de honte et de dépression profondes.

Pendant ce temps, j’ai également rencontré ma femme, Suki, qui m’a mis au défi de prendre mon pouvoir. Avec le soutien de ces hommes, je l’ai fait. Ils m’ont aidé à parcourir un chemin de guérison. Maintenant j’ai du succès et j’ai une belle famille en conséquence. Parfois, je me demande en quoi ma vie serait différente si j’avais eu cette expérience 10 ans plus tôt.

Comment définissez-vous un grand leadership?

John O’Connor: J’ai eu le privilège d’aider à développer de nombreux grands leaders. D’après mon expérience, le fondement d’un grand leadership est la capacité de se connecter et d’aligner la tête, le cœur et l’intestin. Cela signifie que votre vision est profondément liée à vos valeurs et que vos actions et vos paroles viennent de là. Lorsque cela se produit, l’effet d’entraînement se propage à travers votre entreprise et votre culture.

Comment identifiez-vous un bon partenaire commercial?

John O’Connor: Je vois deux problèmes communs lorsque je travaille avec des partenaires commerciaux: des déductions élevées et des attentes et hypothèses tacites. Trouvez un partenaire commercial qui souhaite travailler avec vous dans ces domaines.

Avec une forte déduction, un partenaire suppose que l’autre a fait quelque chose pour des raisons négatives. La solution est de leur faire bénéficier du doute et d’en savoir plus. Sans clarté et alignement sur les attentes et les hypothèses, la déception et le ressentiment sont inévitables. J’obtiens des partenaires pour exprimer leurs attentes d’eux-mêmes et de leur partenaire, ainsi que leurs hypothèses sur les attentes de l’autre pour eux. Je recommande cet exercice au moins une ou deux fois par an pour ceux qui travaillent en étroite collaboration.

Comment prévenez-vous l’épuisement professionnel?

John O’Connor: Pour surmonter l’épuisement professionnel, élaborez des rituels de soins de base pour obtenir suffisamment de sommeil, de lumière solaire, de nourriture saine, d’exercice et d’interactions sociales positives.

Le prochain niveau de vie d’un lieu de liberté intérieure nécessite d’avoir les compétences et la discipline pour gérer vos domaines cognitifs, somatiques et relationnels. Ma nouvelle formation, Access Architecture, enseigne les outils et les systèmes pour étendre et augmenter la vibration de ces domaines. C’est un cadre simple que j’ai créé en combinant la programmation neurolinguistique, les neurosciences, l’hypnose et les traditions de la sagesse orientale.

Sur quoi travaillez-vous en ce moment?

John O’Connor: Grâce à Access Architecture, qui active la croissance exponentielle des chefs d’entreprise et des équipes, je transmets maintenant ma sagesse aux futurs coachs et facilitateurs. Cela leur donne des outils pour aller dans le monde et les libère pour s’exprimer pleinement et puissamment dans leur vie professionnelle et personnelle.

J’envisage également comment j’ai guéri mon asthme après 30 ans. Quand j’avais 8 ans, ma sœur et moi avons été heurtées par une voiture. Elle a tragiquement perdu sa jambe mais je n’avais aucune blessure visible. Je sais maintenant que j’ai souffert d’un traumatisme profond qui s’est logé dans mes poumons. J’ai porté le chagrin et la culpabilité inconsciemment pendant la majeure partie de ma vie. Il y a environ 18 mois, j’ai traversé deux processus profonds où j’ai vu que l’accident était la cause de mon asthme. J’ai pu me connecter avec ce garçon intérieur de 8 ans et éliminer l’asthme, c’est ainsi qu’il avait essayé d’attirer mon attention et mes soins.

Quelles sont deux ou trois choses sur votre liste de seaux?

John O’Connor: Je vis ma liste de choses à faire en étant en bonne santé, en ayant un impact authentique, en me connectant à moi-même et en étant père. Ce fut un long voyage pour arriver ici. Il est facile de perdre de vue ce qui est important et de se laisser prendre au piège de rechercher des choses plus grandes et meilleures.

En particulier, être père a été un déploiement continu de guérison, de croissance et d’expériences incroyables. Bientôt, j’emmène mon fils, Jaden, en retraite d’une semaine. Nous vivrons dans les bois avec huit autres pères et fils, nous connecterons avec la nature et apprendrons à vivre de la terre. C’était un rêve que je n’avais jamais pu atteindre avec mon père avant son décès, alors je suis éclairé à ce sujet. Tout le reste est de la sauce.

