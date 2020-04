L’entrepreneuriat de commerce électronique se développe à mesure que le chômage augmente

La récession imminente a déclenché un boom des affaires numériques.

Avril

20, 2020

La récente augmentation du chômage en Amérique a été stupéfiante, et rares sont les entreprises qui n’ont pas été touchées. Bien que dans le commerce électronique, certaines marques rapportent des ventes similaires aux sommets du Black Friday, car les consommateurs mis en quarantaine continuent de dépenser plus en ligne. Les niches subissant des pointes comprennent l’équipement d’exercice, les ustensiles de cuisine, les loisirs sportifs et les suppléments de santé. Donc, si vous êtes récemment sans emploi, il convient de considérer qu’il existe des fournisseurs de solutions qui permettent de plus en plus de démarrer une marque en ligne du jour au lendemain.

L’option de commerce électronique

Ce que beaucoup ne comprennent pas, c’est le processus de transformation d’une idée en une véritable boutique en ligne où les ventes affluent. Nick Peroni, le fondateur d’Ecom Empires, estime que la croissance d’une boutique en ligne peut être simple. Dans cette vidéo, je détaille exactement comment j’ai fait évoluer un magasin de commerce électronique à plus de 21 000 $ de revenus en trois semaines.

Comme Peroni, de nombreux leaders de l’industrie du commerce électronique se mobilisent pour fournir les outils, les données et les ressources nécessaires pour permettre aux personnes récemment licenciées de recommencer.

Comment démarrer dans le commerce électronique

Nathan Resnick, le fondateur de Sourcify, a lancé sa Product Sourcing School pour enseigner aux gens tout ce qu’ils doivent savoir sur la mise sur le marché de leurs propres produits. Dans une récente conversation par e-mail, Resnick a partagé que Sourcify a vu une augmentation de 30% des inscriptions et offre aux nouveaux utilisateurs une bourse d’action pour aider ceux qui en ont besoin.

Et ce genre d’intendance est très demandé. Lorsque vous pensez à fabriquer un produit, de nombreuses questions se posent: comment puis-je trouver une usine fiable? Comment puis-je assurer le contrôle qualité? Comment importer mes produits?

D’autres dans l’industrie du commerce électronique étendent les essais gratuits et offrent des remises importantes pour que les gens apprennent à vendre des produits en ligne. À titre d’exemple, Shopify, qui héberge des centaines de milliers de boutiques en ligne, a récemment étendu son essai gratuit de 30 jours à 90 jours.

Chase Hero, le créateur de la communauté Watchers, a étendu une offre pour rejoindre son Launchpad Ecommerce pour seulement 1 $ pour soutenir les gens pendant cette période difficile. Il me dit que non seulement beaucoup de leurs marques voient une augmentation significative des ventes pendant cette période, mais que les coûts publicitaires sur Facebook et Google sont plus abordables qu’auparavant.

Cela crée la tempête parfaite pour un premier fondateur de lancer sa propre entreprise, car dans le commerce électronique, vos principaux coûts sont les marchandises vendues et les dépenses publicitaires. Vous pouvez désormais acquérir des clients de manière plus prudente tout en donnant vie à vos propres produits.

D’autres fournisseurs de services de commerce électronique, comme la société de logistique tierce ShipBob, fournissent des données en temps réel sur les tendances d’expédition. En utilisant les sociétés de commerce électronique qui utilisent leurs centres de traitement des commandes, ils sont en mesure de classer ces produits dans des niches comme la beauté et la remise en forme pour voir ceux qui ont tendance.

Comme le montrent leurs données, les ventes de fitness de leurs clients ont augmenté de plus de 51% d’un mois à l’autre, tandis que leurs clients de bijoux ont diminué de 39% sur la même période.

C’est maintenant le moment …

Si vous êtes sur le point de démarrer votre propre entreprise de commerce électronique, il est important de consulter les données actuelles pour analyser la catégorie sur laquelle vous devriez vraiment vous concentrer. Bien que nous espérons rétablir la normalité à long terme, si vous recherchez un revenu qui complétera votre chômage, il est important de vous assurer que vous démarrez une marque dans une catégorie qui connaît une hausse des ventes.

L’histoire a montré que les récessions sont la base sur laquelle les fortunes peuvent être faites. De nos jours, le commerce électronique peut être cette fondation, surtout maintenant que nous avons (et pouvons facilement accéder) à tous les outils nécessaires pour démarrer.

